Вступление Украины в НАТО уже поддерживают 20 стран-членов, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вступление Украины в НАТО полностью поддерживают уже 20 стран-членов Альянса из 31. Киев продолжает переговоры с партнерами, чтобы иметь абсолютный консенсус.

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Об этом глава украинского правительства сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 22 июня. Шмыгаль отметил, что над этим работает как Кабмин, так и президентская команда.

"Конечно, мы должны доделать домашнюю работу и провести переговоры со всеми остальными союзниками, чтобы иметь абсолютный консенсус. Это непростая задача, но мы работаем над ней", – сказал премьер.

По его словам, на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Украина ожидает получить четкие и конкретные месседжи, когда и как она станет членом Североатлантического Альянса.

Шмыгаль отметил, что речь на саммите должна идти не о "неизвестных перспективах", а о конкретных сроках в ближайшее время.

"Мы понимаем, чего мы хотим, и очень прямо общаемся об этом с партнерами", – сказал глава правительства.

Отметим, что накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон не против идеи ускоренного вступления Украины в НАТО. Министр заявил, что страна может поддержать упрощенную процедуру приема в НАТО для Киева по примеру Швеции и Финляндии.

В то же время французское издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники писало, что Франция также намерена поддержать членство Украины в НАТО. Париж считает, что предоставление Киеву перспективы присоединения к Альянсу может способствовать уменьшению желания России продолжать войну.

Также Сейм Польши принял резолюцию, которой поддержал вступление Украины в Североатлантический альянс.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг сценарий ускоренного присоединения Украины к НАТО. "Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал он.

Как известно, категорически против вступления Украины в НАТО выступает Венгрия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– газета The Washington Post сообщила, что США предварительно согласились с планом, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО. Но сроки для вступления нашей страны в Альянс в этом плане не установлены;

– 15 июня в Брюсселе произошло по-настоящему историческое событие: встреча министров обороны Комиссии Украина – НАТО. Предыдущая такая мера проходила целых семь лет назад, 15 июня 2016 года.

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