США предварительно согласились с планом, который позволит Украине вступить в НАТО, но есть нюанс – WP

Соединенные Штаты предварительно согласились с планом, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО. Но сроки для вступления нашей страны в Альянс в этом плане не установлены.

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Это скромный шаг, который, как надеются американские официальные лица, поможет преодолеть разногласия между странами-членами по поводу присоединения Киева к трансатлантическому военному союзу. Об этом пишет газета The Washington Post.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что администрация президента США Джо Байдена "успокоилась" предложением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое позволит Украине отказаться от формального процесса выдвижения, что может ускорить ее вступление в Альянс.

Предложение главы НАТО, если оно будет принято всеми, т. е. 31 членом, положит конец поляризующим дебатам о том, что предложить правительству президента Владимира Зеленского, которое требует скорейшего включения Украины в НАТО, поскольку страна борется с российскими оккупантами.

На саммите НАТО в следующем месяце в Вильнюсе (Литва) Альянс заявит, что Украина может обойти План действий по членству – процесс, в ходе которого страны-кандидаты получают оценки и рекомендации по мере того, как они предпринимают шаги для выполнения критериев НАТО по обороне и другим вопросам. Это поставило бы Украину в ряд с новым членом, Финляндией, которая пропустила этот шаг. Северная Македония, напротив, приняла участие в двухдесятилетней программе ПДЧ до ее вступления в 2020 году.

Но это предложение по-прежнему требует от Украины проведения реформ и, вопреки желанию членов НАТО в Восточной Европе, не устанавливает никаких сроков для вступления Украины. Представители США заявили, что это предложение выходит за рамки предпочтительного курса стран НАТО, опасающихся, что членство Украины может усилить противостояние Запада с Россией. Высокопоставленный чиновник отказался назвать эти страны, но в прошлом к осторожности призывали представители Франции, Германии и США.

На недавней встрече НАТО в Норвегии, на которой присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен, министры иностранных дел стран Альянса высказались за то, чтобы сделать нечто большее, чем повторение расплывчатых обещаний о членстве, которые НАТО впервые дала Украине в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине четкий сигнал о членстве.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.