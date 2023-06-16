Будет выгоден НАТО: Сейм Польши поддержал вступление Украины в Альянс

Сейм Польши принял резолюцию, которой поддержал вступление Украины в Североатлантический альянс. "За" проголосовали 443 депутата, против – 2, а еще 7 воздержались.

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О соответствующем решении сообщили на странице польского Сейма в Twitter. В твите отметили: "Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора".

В тексте документа отмечается, что Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности – демократию и порядок, основанный на международном праве.

"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать свой путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины", – отмечается в резолюции.

Также поляки акцентировали на выгоде, которую принесет НАТО членство Украины, заметив, что сотрудничество нашего государства с Альянсом становится все более тесным, а украинская армия приобрела уже значительный опыт на поле боя.

Решение польского Сейма уже поприветствовал в своем Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним: 11 мая резолюцию о вступлении Украины в НАТО одобрил также Сенат Польши, обратившийся к другим странам-членам НАТО с призывом применить к Украине чрезвычайную процедуру.

"Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО", – отмечается в резолюции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– газета The Washington Post сообщила, что США предварительно согласились с планом, который устранит барьеры на пути вступления Украины в НАТО. Но сроки для вступления нашей страны в Альянс в этом плане не установлены;

– 15 июня в Брюсселе произошло по-настоящему историческое событие: встреча министров обороны Комиссии Украина – НАТО. Предыдущая такая мера проходила целых семь лет назад, 15 июня 2016 года.

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