"Мы должны трезво взглянуть на ситуацию": Шольц отверг возможность ускоренного вступления Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сценарий ускоренного присоединения Украины к НАТО. В то же время он пообещал нашему государству долгосрочные гарантии безопасности.

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"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал канцлер ФРГ, добавив, что Киев и сам признает невозможность стать членом Альянса, пока идет война. Соответствующее заявление политик сделал, выступая перед депутатами Бундестага, передает Reuters.

По мнению Шольца, на саммите стран Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля необходимо сосредоточиться на укреплении боеспособности Украины. Берлин вместе с партнерами по G7 и Европейскому Союзу работают над гарантиями безопасности для Киева.

"Наша цель – это... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии", – заявил он.

Как известно, на саммите НАТО в Вильнюсе Киев стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в военном блоке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава Офиса президента Андрей Ермак настаивает на том, что Украине должны предоставить право на членство в Альянсе несмотря на военное положение.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны против России Украина приложила максимум усилий для объединения европейского сообщества и коллективного Запада. Более того, глава государства уверен, что де-факто наша страна уже принадлежит к пространству безопасности НАТО.

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