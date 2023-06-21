Британия поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии – Джеймс Клеверли

Британия не против идеи ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс. Глава МИД страны Джеймс Клеверли заявил, что Лондон может поддержать упрощенную процедуру приема в НАТО для Киева по примеру Швеции и Финляндии.

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Соответствующее заявление Клеверли сделал 21 июня на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. По его словам, члены НАТО готовы ускорить рассмотрение заявки Украины на вступление в Альянс.

"Думаю, позиция Великобритании будет такой, чтобы полностью поддержать отход от Плана действий для членства и признать, что предложение как для Швеции, так и для Финляндии не требовало его", – заявил министр.

Глава британского МИД подчеркнул, что украинцы "продемонстрировали свою приверженность реформировать армию" собственными действиями на поле боя. Клеверли также сказал, что, несмотря на большую войну, Украина воплощает реформы в жизнь, "развивается – и развивается невероятно быстро".

Напомним, что так называемый План действий по членству в НАТО – это формальная процедура, которая призвана обеспечить соответствие потенциальных членов стандартам Альянса. Этот процесс может растянуться даже на десятилетия. Например, Северная Македония выполняла ПДЧ 20 лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава Офиса президента Андрей Ермак настаивает на том, что Украине должны предоставить право на членство в Альянсе несмотря на военное положение.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны против России Украина приложила максимум усилий для объединения европейского сообщества и коллективного Запада. Более того, глава государства уверен, что де-факто наша страна уже принадлежит к пространству безопасности НАТО.

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