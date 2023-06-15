В Брюсселе впервые за семь лет проводят встречу министров обороны Комиссии Украина-НАТО

15 июня в Брюсселе состоялось по-настоящему историческое событие: встреча министров обороны Комиссии Украина-НАТО. Предыдущее такое мероприятие проходило целых семь лет назад, 15 июня 2016 года.

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Об этом написал у себя в Twitter министр обороны Алексей Резников. Он персонально принял участие в этом формате, и считает это почетным событием.

"Нам удалось преодолеть некоторые барьеры и возродить формат. Этот диалог дает импульс политическим, военным и бюрократическим механизмам, которые существуют в рамках партнерства Украина-НАТО", – заметил чиновник.

Напомним, что сегодня в Брюсселе также состоялась 15-я встреча в формате "Рамштайн". Она оказалась предельно плодотворной, в том числе, и потому, что пришлась на начальную стадию контрнаступления украинских войск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, американский президент Джо Байден и его команда ведут горячую дискуссию с союзниками о том, как и когда Украина может присоединиться к НАТО. Эти дебаты могут повлиять на позиции партнеров накануне ключевого саммита.

Также депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО пригласить Украину в Альянс. Они хотят, чтобы члены Блока выполнили свои обязательства перед Украиной и подготовили соответствующую почву.

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