Вступление Украины в ЕС является частью гарантий безопасности, – еврокомиссар по вопросам расширения

Членство Украины в Европейском Союзе не является только политическим или экономическим вопросом, а напрямую связано с архитектурой безопасности на континенте. В Брюсселе не исключают, что именно евроинтеграция Украины может быть зафиксирована в будущих договоренностях о мире, однако сроки вступления остаются предметом дискуссий.

Об этом сообщила Марта Кос,еврокомиссар по вопросам расширения. Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности в комментарии для Радио Свобода.

Марта Кос отметила, что включение курса Украины на членство в Европейский Союз в параметры будущего мирного урегулирования соответствует предыдущей практике ЕС в отношении других государств. По ее словам, процесс расширения всегда рассматривался не только как инструмент интеграции, но и как фактор долгосрочной стабильности и безопасности.

Комментируя возможное давление на Киев в рамках переговоров, еврокомиссар отметила, что Украина годами находится под внешним давлением, но демонстрирует способность ему противостоять. Она заверила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для завершения процесса вступления.

В то же время Кос подчеркнула, что присоединение к ЕС является "очень требовательным" процессом, который предусматривает выполнение всей методологии и масштабных реформ.

Окончательные сроки зависят не только от прогресса Украины, но и от политической динамики внутри Союза, ведь каждый этап требует одобрения государств-членов.

Относительно возможного вступления Украины в ЕС в 2027 году, еврокомиссар отметила, что этот вопрос остается открытым. В Евросоюзе скептически оценивают конкретные даты, несмотря на признание значительного прогресса Украины на пути к членству.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз готовит ряд вариантов, которые могут предусматривать включение членства Украины в будущее мирное соглашение. Речь идет о решениях, обсуждаемых в рамках внутренних консультаций в ЕС в 2026 году.

