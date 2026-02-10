В ЕС готовят варианты включения членства Украины в гарантии безопасности – Bloomberg

Европейский Союз готовит ряд вариантов, которые могут предусматривать включение членства Украины в будущее мирное соглашение. Речь идет о решениях, которые обсуждаются в рамках внутренних консультаций в ЕС в 2026 году.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий. Собеседники издания отметили, что варианты рассматриваются конфиденциально из-за чувствительности темы. Один из них предусматривает предоставление Украине части гарантий безопасности, которые обычно сопровождают вступление в ЕС, еще до завершения формальной процедуры.

Обсуждение в Брюсселе

По словам источников, ЕС также может предоставить Киеву немедленный доступ к отдельным правам, связанным с членством. Параллельно Украине планируют предложить четкий график шагов, необходимых для продвижения официальной процедурой вступления.

Другие сценарии, которые находятся на столе переговоров, предусматривают либо продолжение действующего пути присоединения, либо введение переходного периода с постепенным вхождением в Евросоюз. Источники отмечают, что окончательное решение еще не принято.

Детали плана мира

В проекте мирного плана из 20 пунктов, над которым Украина работает преимущественно вместе с США, предусмотрено вступление в ЕС в 2027 году. К этому времени Киев может получить часть преимуществ членства. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина стремится присоединиться к Евросоюзу именно к этому году, рассматривая членство как ключевую гарантию безопасности.

Представитель Европейской комиссии в ответе на запрос Bloomberg подтвердил, что будущее вступление Украины в ЕС является частью обсуждений по мирному соглашению. Он также отметил, что Евросоюз уже использует механизмы углубленного сотрудничества со странами-кандидатами, в частности в рамках Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России. В конце 2023 года страны ЕС дали согласие на начало переговоров, а формальный процесс стартовал в 2024 году. В то же время открытие отдельных переговорных разделов пока блокирует Венгрия. Членство в ЕС обычно занимает годы и требует поддержки всех государств-членов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине ведут переговоры с другими европейскими столицами по "совместному ядерному сдерживанию". При этом собственного ЯО Германия иметь не может, ведь это противоречит как минимум двум международным договорам.

