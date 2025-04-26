Вступление Украины в ЕС и не только: Зеленский в Риме встретился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляен. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, провел встречу в Риме с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны говорили о шагах по защите жизни украинцев, возвращению безопасности и достижению справедливого мира.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Во время переговоров Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку, особенно в сфере обороны.

Он рассказал фон дер Ляен о ситуации на фронте и о постоянных ракетных и дроновых атаках России на украинские города. Президент отметил важность укрепления противовоздушной обороны и обозначил ключевые оборонные потребности Украины.

Стороны обсудили реализацию плана ReArm Europe, сотрудничество в сфере безопасности, оборонных инноваций и технологий. Зеленский отметил, что украинский опыт может помочь усилить безопасность всей Европы.

Отдельно обсудили вопросы евроинтеграции Украины. Зеленский отметил важность разблокирования переговоров относительно первого переговорного кластера и поблагодарил ЕС за поддержку на пути к членству.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляен согласовали позиции по подготовке 17-го пакета санкций против России. Президент подчеркнул, что ограничения должны ударить по ключевым секторам российской экономики – металлургии, атомной и химической промышленности, IT-сфере и финансовому сектору.

"Хорошая встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Говорили о шагах, которые помогут защитить жизнь украинцев, вернуть безопасность и приблизить к безусловному прекращению огня. Обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, по инициативе ReArm Europe. […] Ценим поддержку Европейского Союза. Совместно работаем ради безопасности людей, справедливого мира и европейского будущего Украины", – подчеркнул Зеленский.

26 апреля Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, умершим утром 21 апреля в возрасте 88 лет. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

В Риме президент Украины провел короткую встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом — это была их первая личная встреча после напряженного разговора в Вашингтоне два месяца назад, которая длилась около 15 минут. Затем они заняли свои места на площади Святого Петра, чтобы отдать Папе Римскому Франциску последнее уважение. В это время Зеленского тепло поздравили аплодисментами, что стало выразительным знаком поддержки Украины в условиях войны.

Сразу по прибытии в Рим Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения по миру в Украине согласованы, сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".

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