Встреча Рубио и Лаврова в Венгрии может состояться 30 октября - FT

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова может состояться 30 октября. Местом проведения переговоров остается Венгрия.

Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на анонимного немецкого чиновника. Издание отмечает, что венгерский премьер Виктор Орбан может объявить о своих дальнейших намерениях перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, в частности относительно возможной встречи европейских лидеров с главой Белого дома, однако пока эти планы не имеют официального подтверждения.

Стоит отметить, что ранее CNN информировало, что встреча Рубио и Лаврова, которая должна была состояться уже на этой неделе – пока отложена. Причина такого решения пока неизвестна.

Сам Орбан на прошлой неделе заявил, что только его страна способна провести подобную встречу и раскритиковал лидеров ЕС за то, что они не поддерживали открытыми дипломатические линии с агрессором, вооружая Украину.

"Мы не просто хозяева; само по себе политическое достижение заключается в том, что Будапешт вообще остается местом, способным провести мирный саммит", – сказал он.

Подготовка саммита США – Россия

Еще на прошлой неделе, сразу после телефонного разговора с главой Кремля, американский президент заявил, что они с Путиным "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных чиновников".

Трамп утверждал, что первые встречи Соединенных Штатов с представителями России пройдут под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также других лиц.

Пока не понятно, почему встреча не состоится на этой неделе. В то же время один из источников сообщил, что Рубио и Лавров имеют разные ожидания относительно возможного завершения российского вторжения в Украину.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. После этого американский лидер анонсировал встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Кроме этого, президент США резко передумал продавать Украине ракеты Tomahawk и призвал обе стороны остановиться на текущей линии огня.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным, и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

