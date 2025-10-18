'Будет слишком сложно': Трамп призвал Путина и Зеленского 'остановиться прямо сейчас'. Видео

Президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев "немедленно прекратить войну" и "вернуться домой". Остановить боевые действия, по мнению американского лидера, следует по линии боевого столкновения.

Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, аналогичный призыв он сделал и во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп призвал "немедленно прекратить войну"

Перед тем, как подняться на борт вертолета, чтобы лететь во Флориду после переговоров с Зеленским, Трамп дал несколько комментариев американским журналистам. Судя по ним, американский президент снова вернулся к предыдущей риторике, которая уравнивает агрессора с жертвой агрессии и фактически сводит самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой до "драки детей в песочнице". По крайней мере, именно так выглядел его призыв "немедленно прекратить войну", адресованный и Москве, и Киеву.

"Как вы знаете, я встретился сегодня с президентом Зеленским, и у нас была очень хорошая встреча. Очень искренняя встреча. По моему мнению, они должны немедленно прекратить войну. По линии боевого соприкосновения – где бы она ни проходила. Иначе это слишком сложно. Ты никогда не сможешь разобраться", – сказал Трамп.

Сейчас Трамп уже не вспоминает об "обмене территориями", о котором часто говорил ранее. В представлении американского президента Силы обороны Украины и оккупационная армия РФ должны просто сложить оружие – и "вернуться домой". Куда именно следует "возвращаться" украинским воинам, которые и так дома, на своей земле, Трамп не уточнил.

"Вы останавливаетесь по линии соприкосновения, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановитесь сейчас на линии боя! Я сказал об этом президенту Зеленскому. Я сказал об этом президенту Путину", – заявил президент США.

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. По ее итогам президент Украины согласился на прекращение войны по линии фронта, а также уточнил, при каком условии готов обсуждать вопрос территорий.

Со своим "резюме" переговоров выступил также Трамп, который снова заговорил о "сделке".

