"Все началось с разговора по видеосвязи": Федоров рассказал, как убедил Маска отключить Starlink для армии РФ

И.о. министра обороны Михаил Федоров раскрыл подробности договоренностей с основателем SpaceX Илоном Маском об ограничении использования системы Starlink российскими оккупантами. По его словам, переговоры начались с видеозвонка, который сыграл ключевую роль в достижении результата.

Видео дня

Несмотря на минимальные шансы на успех, Украине удалось внедрить механизм контроля доступа к спутниковой связи. Об этом он рассказал в четверг на брифинге.

Как начались переговоры с Маском

Федоров сообщил, что инициатива по ограничению доступа российских военных к Starlink началась с личного видеоразговора с Илоном Маском. По его оценке, шанс на положительный результат тогда был минимальным.

"Я оценивал вероятность успеха всего в 1%. Но после первого видеоразговора он сказал: "Хорошо, я это сделаю", – рассказал Федоров.

После этого разговора было принято решение изменить правила использования системы для крупных стран, что стало ключевым шагом в дальнейшем ограничении доступа.

Введение "белых списков"

По словам министра, Илон Маск согласился внедрить механизм так называемых "белых списков". Он предусматривает обязательную официальную регистрацию всех терминалов Starlink, что позволяет контролировать их использование.

"В то же время он изменил правила: отныне все терминалы нужно было официально регистрировать", – отметил Федоров.

Это решение фактически сделало невозможным неконтролируемое использование системы, в частности со стороны российских военных.

Федоров подчеркнул, что Украина смогла максимально быстро адаптироваться к новым условиям. Благодаря цифровым инструментам и отлаженным процессам за короткое время удалось зарегистрировать значительное количество терминалов.

"Мы за считанные дни зарегистрировали большое количество терминалов. В SpaceX были удивлены тем, насколько быстро это удалось реализовать", – сообщил он.

Напомним, Михаил Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель – добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

Также OBOZ.UA сообщал, что Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить. Федоров отметил, что за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых оборонных проектов: от масштабного наращивания производства дронов и запуска новых программ для войск до испытания украинской баллистической ракеты и заключения контракта на истребители Gripen.

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