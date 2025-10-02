Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своего диалога с президентом США Дональдом Трампом относительно военной помощи Украине. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным и плодотворным".

Главной темой обсуждения стала система вооружения большого радиуса действия, которая может значительно усилить оборонительные возможности Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 2 октября.

"Мы говорили с США, мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас был очень продуктивный, плодотворный диалог. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим, все будет зависеть от его решения", – сказал он.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп обдумывал возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей по такому вооружению пока нет, но Трамп может вернуться к этому вопросу в будущем.

Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты Tomahawk. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

Американский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что крылатые ракеты Tomahawk способны наносить чрезвычайно точные удары и могут изменить правила игры в Украине. Боеприпас весом около 450 кг может разрушить часть большого здания, полностью уничтожить меньшее сооружение или отдельных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-террориста России пытается превентивно удержать Соединенные Штаты от поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Кремлевские чиновники пытаются преуменьшить влияние украинских ударов, заявляя, что ракеты Tomahawk не изменят динамику на поле боя.

