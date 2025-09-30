Россия пытается сдержать США от предоставления Украине ракет Tomahawk: в ISW указали на 'нюанс' с сигналами Кремля

Руководство страны-террориста России пытается превентивно удержать Соединенные Штаты от поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Кремлевские чиновники пытаются преуменьшить влияние украинских ударов, заявляя, что ракеты Tomahawk не изменят динамику поля боя.

Также в РФ заявили, что нужно будет определить, кто запускает ракет – украинские или американские войска. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Реакция Кремля на новую риторику в США

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вероятности передаче Украине дальнобойных ракет и заявил, что Кремль должен определить, какие силы будут задействованы в этом процессе, прежде чем Москва сможет определить свой ответ.

При этом в Кремле попытались преуменьшить влияние украинских ударов Tomahawk, которое они могут оказать на украинские военные усилия, заявив, что эти ракеты не изменят общую динамику войны. В свою очередь первый заместитель председателя комитета государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что поставки ракет Tomahawk в Украину станут новым этапом в войне, в которой Соединенные Штаты станут ее непосредственным участником.

Также Журавлев пригрозил, что Россия ответит перемещением своих баллистических ракет "Орешник" ближе к Соединенным Штатам, возможно, в Венесуэлу. Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил, что Украина будет проводить "опасные" провокации с использованием предоставленных США ракет Tomahawk, напрямую вовлекая Соединенные Штаты в войну.

По мнению аналитиков, Кремль пытается представить поставки американских ракет Tomahawk в Украину как опасную эскалацию, чтобы удержать Соединенные Штаты от отправки такого оружия. Ранее подобную риторику Москва использовала, когда Соединенные Штаты обсуждали отправку украинской армии тактических ракетных комплексов ATACMS, РСЗО HIMARS, истребителей F-16 и танков Abrams.

В ISW подчеркнули, что усилия Кремля являются частью давней кампании России по рефлексивному контролю, которая направлена ​​на то, чтобы подтолкнуть Запад к принятию решений, которые действительно приносят пользу России. Предыдущие украинские удары с использованием предоставленных США систем оружия большой дальности не вызвали эскалационной реакции России, а Запад и Украина неоднократно нарушали предполагаемые "красные линии" России в прошлом, не приводя к эскалации, как угрожал Кремль.

Что известно о Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk – это американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения наземных или надводных целей. Она является одним из основных ударных средств флота США. В настоящее время существует также наземное базирование в составе комплекса.

Дальность ракеты варьируется в зависимости от модификации. Классические варианты 1600–1800 км (модификации Block IV и Block V могут достигать 1600 км и более). Боевая часть может быть ядерной (ранние модификации), кассетной или моноблочной (осколочно-фугасной, бронебойной, проникающей) массой около 450 кг. Ракета Tomahawk имеет низкую высоту полета (30-50 м), складывающиеся крылья и возможность перенацеливания в полете (в современных модификациях).

Ракеты Tomahawk официально стоят на вооружении США и Великобритании. Производство и экспорт этих ракет строго контролируются Пентагоном.

Tomahawk изначально разрабатывался для морского базирования с надводных кораблей и подводных лодок. Основная система запуска на современных американских надводных кораблях включает вертикальные пусковые установки Mk 41.

Наземное базирование ракет представляет из себя комплекс Typhon. Это мобильная наземная пусковая установка, разработанная США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Предназначена для запуска ракет Tomahawk, а также SM-6.

Напомним, президент США Дональд Трамп обдумывал возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей по такому вооружению пока нет, но Трамп может вернуться к этому вопросу в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты "Томагавк". Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

