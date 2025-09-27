'Украина передала Трампу список на $90 млрд': Зеленский прокомментировал возможность получения 'Томагавков'

Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты Tomahawk.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной. Однако детали глава государства не раскрыл. Об этом шла речь на встрече с представителями СМИ в субботу.

По словам Зеленского, документ передан "с деталями и иллюстрациями" — это часть масштабного пакета помощи, но также возможны отдельные договоренности по конкретным видам вооружений.

"Все это есть. Мы передали президенту США с деталями с иллюстрациями, чего хочет Украина. И все это, в принципе, предусмотрено в нашей большой сделке на $90 млрд, но мы готовы и к отдельным договорам, отдельным видам оружия, включая дальнобойное", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский отметил чувствительность темы и отказался отдавать больше технических или оперативных подробностей.

Президент также подчеркнул, что Украина отвечает на все удары России своим оружием, именно своими дальнобойными возможностями.

"Украина бы применяла другое оружие, если оно у Украины было, а именно не удары, а ответы", - добавил он.

Что известно о Tomahawk

Ракета "Томагавк" (Tomahawk) – это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, разработанная в США. В зависимости от модификации, дальность полета "Томагавка" варьируется. Современные версии, такие как Block IV и Block V, могут поражать цели на расстоянии до 1600-2500 километров. Более старые или специализированные модификации могли иметь меньшую или большую дальность.

"Томагавк" предназначен для полета на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Это затрудняет его обнаружение радарами и делает его менее уязвимым для средств противовоздушной обороны. Ракета использует комбинацию систем наведения, включая инерциальную навигацию (INS), сопоставление контуров местности (TERCOM), GPS и цифровую систему сопоставления изображений местности (DSMAC). Это обеспечивает высокую точность попадания с погрешностью до 5-10 метров.

Ракета может нести различные типы боевых частей: фугасные – для поражения точечных целей, кассетные – для поражения плоскостных целей (например, аэродромов или скоплений техники). Некоторые модификации предназначались для несения ядерных боеголовок, но эти варианты были сняты с вооружения.

Примечательно, что "Томагавк" по большей части является морской ракетой, запускаемой с надводных кораблей и подводных лодок. Она не запускается с тактических истребителей, таких как F-16.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину оружия большой дальности, способного поразить цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных российских регионах. Речь идет о крылатых ракетах "Томагавк". Однако пока что никакой конкретики о поставках этого вида вооружения нет, но Трамп может изменить свое решение в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!