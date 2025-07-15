Трамп рассматривал поставки Украине ракет большой дальности 'Томагавк': в WP раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину оружия большой дальности, способное поразить цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных российских регионах. Речь идет о крылатых ракетах "Томагавк".

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Однако пока никакой конкретики о поставках этого вида вооружения нет, но Трамп может изменить свое решение в будущем. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации американских журналистов, ракеты "Томагавк" пока не входят в список поставок вооружений украинской армии. Тем не менее их могут развернуть позже, если Трамп захочет усилить своё давление на Москву и существенно усилить позиции Украины.

Решимость Трампа оказать давление на российского диктатора Владимира Путина проявилась в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники WP утверждают, что лидеры стран в телефонном разговоре обсуждали удары по Москве, и Зеленский подтвердил, что таковы возможны, если США передадут соответствующее оружие.

По словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации, Трамп решил изменить ситуацию по трём причинам. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, изображая готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он видел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. Также американский президент считал, что Путин пойдёт на переговоры только под угрозой применения большей силы.

Ракета "Томагавк" (Tomahawk) – это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, разработанная в США. В зависимости от модификации, дальность полета "Томагавка" варьируется. Современные версии, такие как Block IV и Block V, могут поражать цели на расстоянии до 1600-2500 километров. Более старые или специализированные модификации могли иметь меньшую или большую дальность.

"Томагавк" предназначен для полета на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Это затрудняет его обнаружение радарами и делает его менее уязвимым для средств противовоздушной обороны. Ракета использует комбинацию систем наведения, включая инерциальную навигацию (INS), сопоставление контуров местности (TERCOM), GPS и цифровую систему сопоставления изображений местности (DSMAC). Это обеспечивает высокую точность попадания с погрешностью до 5-10 метров.

Ракета может нести различные типы боевых частей: фугасные – для поражения точечных целей, кассетные – для поражения площадных целей (например, аэродромов или скоплений техники). Некоторые модификации предназначались для несения ядерных боеголовок, но эти варианты были сняты с вооружения.

Современные версии могут быть перенацелены в полете через спутниковую связь на одну из нескольких заранее заданных альтернативных целей. В некоторых модификациях ракета может некоторое время патрулировать над районом цели, передавая изображение перед нанесением удара.

Примечательно, что ракета "Томагавк" в основном является морской ракетой, запускаемой с надводных кораблей и подводных лодок. Она не запускается с тактических истребителей, таких как F-16.

Напомним, Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Ранее сообщалось, что Трамп также рассказал, что считал свои переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "замечательными", но оказалось, что РФ не придерживается обещанного.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

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