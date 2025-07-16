Воздушный щит над Украиной и принуждение России к миру: Сибига провел переговоры с Келлогом

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа в Украине Китом Келлогом, который находится с официальным визитом в Киеве. Они обсудили создание целостного "воздушного щита" над Украиной, закупку и расширение производства оружия, а также совместные действия для принуждения России к миру.

Видео дня

Об этом Андрей Сибига сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Люблинского треугольника. По словам министра, главной темой встречи была безопасность.

Глава украинской дипломатии отметил, что визит генерала Кита Келлога стал продолжением контактов между США и Украиной на самом высоком уровне.

"Поэтому в фокусе была, конечно, безопасность и то, что можно совместно сделать, чтобы принудить Россию к миру", - сказал Сибига.

Он отметил, что спецпредставитель президента США имел возможность услышать от украинских военных оценку реальной ситуации на поле боя. Для этого американскому генералу были организованы соответствующие брифинги.

Андрей Сибига добавил, что украинская сторона также говорила о необходимости создания "воздушного щита" над Украиной.

"Мы уже имеем много элементов, но пока мы не имеем целостного щита. Это то, что обсуждалось с президентом Зеленским. Обсуждались первоочередные потребности украинской армии и, безусловно, украинская оборонка, наши возможности, что нужно, чтобы максимально масштабировать. Мы должны достигать с Россией паритета, мы должны Россию опережать в производстве видов вооружений, которые будут давать нам преимущество на поле боя", – подчеркнул министр.

Напомним, длительный киевский визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, вероятно, заставил Россию уменьшить количество обстрелов. Когда в украинской столице нет представителей США, диктатор РФ Владимир Путин умышленно бомбит мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 июля в Киев с официальным визитом прибыл спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. С руководством страны он будет обсуждать вопросы обороны и оружия, укрепления безопасности и защиты граждан, давления на агрессора и не только.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с Китом Келлогом. Политики обсудили компоненты окончания войны и санкции против России.

Министр обороны Рустем Умеров встретился с Киттом Келлогом для обсуждения совместных оборонных инициатив. Стороны провели разговор, сосредоточенный на достижении справедливого мира и усилении военного сотрудничества.

В ходе своего визита в Киев Китт Келлог посетил мемориал, посвященный детям, которые стали жертвами российской агрессии. Представитель Белого дома констатировал, что РФ продолжает убийства невинных мирных жителей. Он подчеркнул, что эти преступления должны прекратиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!