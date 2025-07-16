'Убийства должны прекратиться': Келлог почтил память погибших во время войны украинских детей. Фото

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог во время визита в Киев посетил мемориал, посвященный детям, которые стали жертвами российской агрессии. Представитель Белого дома констатировал, что РФ продолжает убийства невинных мирных жителей.

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Келлог отметил, что эти преступления должны прекратиться. Об этом спецпосланник американского президента заявил в социальной сети Х.

По словам Келлога, он возложил к мемориалу плюшевые игрушки в память об украинских детях, которые погибли вследствие российской вооруженной агрессии. Также он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп дал четко понять, что эти убийства должны прекратиться.

"Сегодня утром я посетил мемориал, посвящённый жертвам продолжающейся войны, поразившей украинских детей. Почитать их смерть и отдавать дань уважения нужно не возложением цветов, а плюшевыми игрушками. Убийства невинных мирных жителей, особенно детей, должны прекратиться. Президент США чётко дал понять: убийства должны прекратиться", – написал Келлог.

Спецпредставитель Трампа прибыл в Украину 14 июля. В украинские столице он обсуждает вопросы обороны и оружия, укрепления безопасности и защиты граждан, а также давления на агрессора. Ранее на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме, Келлог заявил, что пробудет в Киеве целую неделю.

Напомним, продолжительный киевский визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, вероятно, заставил Россию уменьшить количество обстрелов. Когда в украинской столице нет представителей США, диктатор РФ Владимир Путин умышленно бомбит мирных жителей.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос о доверии главарю Кремля, американский президент отметил, что "почти никому не доверяет".

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп предъявил Кремлю "театральный ультиматум".

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