Усиление ПВО и не только: Зеленский провел переговоры с Келлогом и поблагодарил США за поддержку. Видео

В понедельник, 14 июля, президент Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Гарант поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и подчеркнул, что разговор был достаточно продуктивным.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Политики обсудили компоненты окончания войны и санкции против России.

"Встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем президента США. У нас был продуктивный разговор", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили шаги на пути к установлению мира и конкретные действия, которые можно осуществить совместно для его приближения. Среди приоритетов – усиление систем противовоздушной обороны Украины, совместное производство и закупка оборонного вооружения в сотрудничестве с европейскими партнерами. Отдельное внимание политики уделили необходимости усиления санкционного давления на Россию и всех, кто поддерживает ее.

Зеленский надеется, что Вашингтон будет держать лидерство, ведь Россия не прекратит агрессию, если ее неадекватные амбиции не остановить силой.

"Благодарю Кита Келлога за этот визит в Украину. Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", – резюмировал президент.

Напомним, Келлог прибыл в Киев с официальным визитом утром 14 июля. Глава Офиса президента Андрей Ермак лично встретил иностранного дипломата на вокзале.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз Кит Келлог встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме 9 июля. Они обсудили поставки оружия и усиление украинской ПВО.

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