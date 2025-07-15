Системы ПВО и не только: Умеров обсудил с Келлогом совместные проекты по производству вооружения в Украине и Европе

Министр обороны Рустем Умеров встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом для обсуждения совместных оборонных инициатив. Стороны провели разговор, сосредоточенный на достижении справедливого мираиусилении военного сотрудничества.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Украины. Умеров заявил, что это был "предметный и откровенный разговор", и поблагодарил США за помощь Украине, потому что она "спасает жизни и приближает конец войны".

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев заявил, что Украина готова к длительному прекращению огня. Однако безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном оборонно-промышленном комплексе, поэтому украинская сторона сосредоточена на масштабировании собственных возможностей.

Во время переговоров отдельное внимание уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. Речь идет о системах противовоздушной обороны и других критически важных направлениях. Некоторые проекты только готовятся к запуску, другие – уже реализуются. Они укрепляют не только Украину, но и союзников.

"Имеем уникальный боевой опыт – особенно в сфере БпЛА – и готовы им делиться. Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов", – заявил Умеров.

Кроме этого, американская и украинская стороны обсудили вопрос санкций. Министр подчеркнул, что энергетический сектор РФ – ключевой источник финансирования войны, поэтому его надо последовательно и системно ограничивать.

Для американской стороны также провели брифинг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов и представители разведки. Они рассказали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке врага к войне более широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО.

"Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении", – заявил Умеров.

Министр обороны поблагодарил генерала Келлога и Соединенные Штаты за последовательную поддержку, стратегическое видение и лидерство.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля президент Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Гарант поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и подчеркнул, что разговор был достаточно продуктивным. Стороны обсудили вопросы окончания войны и санкции против России.

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