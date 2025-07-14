В Украину прибыл с визитом спецпредставитель президента США Келлог: названы ключевые темы переговоров. Фото и видео

В понедельник, 14 июля, в Киев с официальным визитом прибыл специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. С руководством страны он будет обсуждать вопросы обороны и оружия, укрепления безопасности и защиты граждан, давления на агрессора и не только.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он лично встретил иностранного дипломата на вокзале.

"Приветствуем в Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США – много тем для разговора. Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу – это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", – прокомментировал глава ОПУ.

Напомним, спецпосланник президента США призвал к немедленному прекращению массированных атак РФ на города Украины, отметив, что количество жертв войны с обеих сторон "превысило миллионы", а это – невиданное количество "со времен Второй мировой войны".

По словам Келлога, после установления устойчивого мира восстановление Украины станет чрезвычайно важной задачей, которая повлияет на безопасность всей Европы. Он отметил, что США осознают масштабность этого вызова, потому что восстановление будет предусматривать не только физическую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля Кит Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Они обсудили поставки оружия и усиление украинской ПВО.

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