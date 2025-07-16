'Люди уже шутят – дайте Келлогу украинский паспорт': Зеленский объяснил, чего боится Путин

Продолжительный киевский визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, вероятно, заставил Россию уменьшить количество обстрелов. Когда в украинской столице нет представителей США, диктатор РФ Владимир Путин умышленно бомбит мирных жителей.

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Однако этот пример показывает, что главарь Кремля боится американцев. Об этом в интервью телеканалу Newsmax рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, как только Келлог прибыл в Украину, две ночи подряд не было массированных атак со стороны России. Зеленский подчеркнул, что украинцы уже начали шутить по этому поводу и даже предлагают Келлогу предоставить гражданство Украины.

"Приехал генерал Келлог в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Этой и предыдущей ночью серьезных обстрелов не было. Даже люди уже шутят по этому поводу, что нам нужно дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его тут. А американцам нужно чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", – сказал Зеленский.

Глава государства объяснил, что ситуацию с уменьшением обстрелов показывает, что диктатор РФ Путин на самом деле боится Соединенные Штаты. Тем не менее, мирных граждан Украины главарь Кремля умышленно обстреливает.

"Что это означает? Что Путин умышленно бомбит мирных жителей. Но когда тут американцы, он этого не делает. Путин пытается запугивать, шантажировать и создавать напряжение. Но он не идет на полную эскалацию. Это означает, что Путин боится Америку. Я все время говорил это, и я в этом уверен", – добавил президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских террористов по Украине. Глава государства подчеркнул, что под основным ударом находились Винницкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под вражескими ударами также оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремело 17 взрывов. Захватчики попали в предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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