'Война никому не нужна': Зеленский о последствиях вражеских обстрелов, переговорах в США и прощании с Филаретом. Видео

На Черниговщине и Запорожье, где после очередных российских обстрелов была повреждена критическая инфраструктура и части регионов остаются без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы. К ликвидации последствий ударов захватчиков привлечены все аварийные и ремонтные бригады, а также необходимые коммунальные службы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам 21 марта. Именно с ликвидации последствий ударов РФ по Украине глава государства начал традиционное видеообращение в конце 1487-го дня войны.

"Подробно утром говорили с премьер-министром Свириденко и министром энергетики Шмыгалем по ситуации после российских ударов. На Черниговщине были значительные отключения, сейчас часть региона без электричества. Ремонтные работы продолжаются. Был и повторный удар. Тем не менее необходимые силы для восстановления привлечены. Запорожье – тоже продолжаются ремонтные работы после удара по энергетическому объекту. Должны восстановить поставки", – пообещал Владимир Зеленский.

Он также напомнил, что в эти сутки были удары захватчиков на Сумщине и Днепровщине, в Донецкой области и в Харьковской области.

"Всюду, где это нужно, действуют подразделения ГСЧС Украины, аварийные и ремонтные бригады, коммунальные службы, все работают", – заверил президент страны.

