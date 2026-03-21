'Отошла эпоха': в Киеве проходит церемония прощания с патриархом Филаретом. Видео

В Киеве второй день продолжается прощание с патриархом Православной церкви Украины Филарентом. Сегодня в Михайловском соборе состоится заупокойная литургия и панихида.

Видео дня

Чин погребения запланирован на 22 марта. Об этом сообщает Общественное.

Церемония прощания проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, куда приходят верующие, духовенство и жители столицы, чтобы отдать дань уважения многолетнему главе украинского православия. Похоронят Филарета на территории Владимирского собора.

"Это христианский долг: попрощаться с усопшим. Еще пришла потому, что отошла целая эпоха. Я поступила в университет, жила и училась, и уже был Филарет. Конечно, он сыграл очень большую роль для украинской церкви", – говорит Галина, которая пришла почтить его память.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Свято-Михайловский Златоверхий собор, чтобы попрощаться с патриархом ПЦУ Филарентом.

Накануне в столице начались траурные мероприятия. Филарет считался одной из ключевых фигур в истории украинского православия и сыграл значительную роль в становлении независимой украинской церкви.

Напоминаем, что в пятницу, 20 марта, стало известно, что сердце церковного деятеля остановилось на 98 году жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в Киеве 20 марта в Михайловском Златоверхом соборе началось прощание с Патриархом Филаретом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!