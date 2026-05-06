СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК, который требовал деньги с местного предпринимателя. Фото

Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за получение неправомерной выгоды. Он требовал деньги с регионального предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.

Об этом сообщила СБУ. После получения денег фигурант брал списки персонала, которого он должен был "освободить" от проверок ТЦК и на блокпостах.

Что известно

СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК, который наладил схему заработка за счет "бронирования" работников местной компании. Так, он требовал деньги с местного предпринимателя за "освобождение" его работников от призыва.

Расследование установило, что чиновник наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от владельца компании. За полученные взятки он обещал предпринимателю не проводить мобилизационные мероприятия в отношении его подчиненных – работников призывного возраста.

"После получения денег фигурант брал от бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его с поличным после того, как он получил новую сумму взятки от "заказчика".

Что грозит подозреваемому

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины", – говорится в сообщении СБУ.

