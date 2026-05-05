После ознакомления со свежим видео бывшего президентского навухошептуна, который неожиданно попал в санкционную немилость, имею ряд оценочных суждений и обоснованных предположений.

Далее текст на языке оригинала:

Пан Андрій Богдан (якщо хто не здогадався, я його мав на увазі у попередньому абзаці) вважає, що незаконні санкції (а законними санкції стосовно громадянина України бути не можуть) застосовані до нього "за системну дискредитацію вищого керівництва держави", а конкретно за "розповсюдження серед журналістів "плівок Міндіча".

Президент Зеленський свої рішення суспільству не пояснює, тому в опублікованих Указі та рішенні РНБО про підстави застосування санкцій анічичирк.

Але Богдан не дарма формував оточення свого вихованця. Тому є всі підстави припустити, що він знає, про що говорить.

Згадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України серед іншого підозрюють Тімура Міндіча створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Якщо припустити, що Богдан має рацію, а підозра НАБУ небезпідставна, важко утриматися від невтішних висновків.

Президент України Зеленський разом з секретарем та членами Ради національної безпеки і оборони України вважають розповсюдження ймовірних записів розмов ймовірних учасників і керівників злочинної організації нічим іншим, як дискредитацією вищого керівництва держави. І застосовують за це санкції.

Тобто, в Україні діє злочинна організація, у склад якої входить вище керівництво держави. Ця організація використовує державні кошти та майно як власний "общак".

А правоохоронні органи і санкційний механізм використовуються для захисту інтересів злочинної організації.

Що тут скажеш? Зробили разом.

Не буду приховувати, що від обґрунтованого припущення, хто б міг очолювати таку злочинну організацію, мені стає моторошно.

P.S. Поки писав цей короткий текст, ДБР повідомило про підозру ще одному колишньому близькому поплічнику чинного Президента. Чиновники ДБР не приховують, що людську мову розуміють не дуже. Однак за допомогою лінгвістично-психологічної експертизи второпали, що публікації народного депутата (припускаю Дубінського) у Telegram, Fscebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

Затикають роти власним поплічникам системно.

Щоб усі боялись, щоб не насміхались.