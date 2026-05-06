Нефти в мире становится меньше: когда цены на энергоресурс могут пойти вверх

Мировые запасы сырой нефти в апреле сократились на рекордные 200 миллионов баррелей из-за развязанной США и Израилем войны против Ирана. Это грозит резким ростом цен перед летним сезоном путешествий. Эксперты рынка считают, что через несколько недель цены могут подняться еще выше.

Видео дня

По оценкам S&P Global Energy, объемы нефти в хранилищах сокращались на 6,6 миллиона баррелей в сутки. Это произошло несмотря на падение спроса примерно на 5 миллионов баррелей в сутки – самое резкое снижение потребления со времен пандемии COVID-19, пишет Financial Times.

В целом из-за конфликта на Ближнем Востоке рынок нефти уже потерял около 1 миллиарда баррелей сырья. Трейдеры предупреждают, что мировые запасы приближаются к критической черте.

Они уверены, что цены могут взлететь еще выше, когда глобальные запасы упадут ниже критического уровня. Некоторые прогнозируют, что такая "точка перелома" наступит уже через несколько недель.

"Неизбежная рыночная расплата приближается, высокие цены на нефть еще впереди", – заявил руководитель отдела исследований нефти S&P Джим Буркхард.

Хотя общие мировые запасы нефти составляют около 4 миллиардов баррелей, значительная часть этого объема задействована в ежедневных операциях, необходимых для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и давления в трубопроводах, что ограничивает объемы, которые можно быстро использовать.

По данным Goldman Sachs, мировые запасы нефти в настоящее время приближаются к самому низкому уровню за последние восемь лет. В Северной Европе запасы авиационного топлива в апреле упали до шестилетнего минимума. В США запасы бензина могут достичь исторически самого низкого уровня во время пикового летнего сезона. По словам Буркхарда, именно резкое падение американских запасов может стать сигналом для всеобщей тревоги, поскольку худшая фаза кризиса еще впереди.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как США военными средствами "обвалили" цены на нефть и о том, что происходит на рынке на фоне событий на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!