В мире давно выигрывают не те страны, которые лучше всего охраняют собственную замкнутость. Выигрывают те, кто умеет притягивать капитал, технологии, управленческий опыт и людей, способных создавать добавленную стоимость.

В отчете McKinsey Diversity Matters Even More за 2023 год есть важная цифра: компании с более высоким уровнем разнообразия имеют на 39 процентов большую вероятность показывать финансовые результаты выше средних в своей отрасли.

Это не о красивых лозунгах и не о моде на инклюзивность. Это о прагматичной экономике. Разные опыты, разные школы, разные профессиональные культуры и разные способы мышления часто дают бизнесу то, чего не дает закрытая система: более быструю адаптацию, лучшие решения и большую способность видеть рынки шире.

Для Украины эта тема особенно важна. После войны да и во время войны мы будем страной с дефицитом людей.

Нам будет не хватать инженеров, строителей, технологов, врачей, преподавателей, менеджеров, специалистов по логистике, энергетике, оборонному производству, машиностроению, IT и инфраструктуре. И если мы будем смотреть на иностранного специалиста как на угрозу, а не как на ресурс, мы сами ограничим собственное восстановление.

Бизнес в этом смысле намного честнее политических дискуссий. Владельцу завода, логистической компании, агрохолдинга, IT-компании или маленькой кофейни в конечном итоге нужен результат. Ему нужен человек, который умеет работать, строить процессы, снижать затраты, открывать новые рынки, обучать команду, повышать качество продукта и приносить деньги. Если это может сделать украинец замечательно. Если это может сделать иностранец это также ресурс для украинской экономики.

Вопрос не в том, откуда человек приехал. Вопрос в том, что он создает здесь. Он платит налоги? Создает рабочие места? Передает знания? Запускает производство? Поднимает стандарты управления? Помогает украинским компаниям выходить на внешние рынки? Если да, то это не проблема для государства. Это часть его экономического усиления.

Украине надо выйти из ловушки провинциального страха. Мы часто хотим быть частью глобального рынка, но одновременно боимся глобальной конкуренции. Хотим инвестиций, но с подозрением смотрим на иностранных менеджеров. Хотим технологий, но не всегда готовы принимать людей, которые эти технологии уже умеют внедрять. Хотим быстрого восстановления, но иногда ведем себя так, будто можем сделать его только собственными силами, без внешнего человеческого капитала.

Восстановление Украины будет не только о деньгах. Деньги можно получить в виде кредитов, грантов, программ помощи или частных инвестиций. Но деньги сами по себе ничего не строят. Строят люди, институты, управленческие команды, инженерные школы, проектные офисы, производственные культуры и рынки труда. Если в стране нет достаточно специалистов, деньги просто зависают в тендерах, сметах, коррупционных схемах или неэффективных проектах.

Поэтому привлечение иностранных специалистов для Украины должно быть не идеологическим вопросом, а частью экономической политики. Нам нужны люди, которые способны быстро включаться в украинскую экономику, работать здесь, платить налоги, создавать компании, управлять производствами, обучать украинские команды и оставлять после себя новое качество.

Патриотизм бизнеса не измеряется лозунгами. Он измеряется налогами, зарплатами, экспортом, инвестициями, рабочими местами и конкурентным продуктом. Если компания создает в Украине сильный продукт, платит людям нормальные деньги, расширяет производство и тянет за собой смежные отрасли, то она уже работает на страну.

Украине нужна открытая, но разумная экономика. Не хаотично открытые двери для любого, а четкая система привлечения тех, кто дает стране добавленную стоимость. Инженеров, технологов, врачей, преподавателей, менеджеров, предпринимателей, исследователей, производственников. Всех, кто может помочь стране стать сильнее.

Потому что в XXI веке страны конкурируют не только территорией, армией или природными ресурсами. Они конкурируют за людей. За мозги. За энергию. За предпринимателей. За тех, кто умеет создавать сложные вещи.

И если Украина хочет не просто выжить, а сделать экономический рывок, она должна научиться притягивать таких людей. Независимо от их паспорта, языка или происхождения. Главный вопрос должен быть один: что этот человек создает для Украины.

Лучшее доказательство этого дала сама война.

Украина уже фактически интегрирована в европейское и трансатлантическое технологическое пространство. Оружие, которое ежедневно помогает нам держать фронт, создают не только украинцы. Его создают инженеры, конструкторы, программисты, производственники, логисты и менеджеры в Европе и США.

Мы не спрашиваем, был ли рядовым украинцем инженер, который работал над системой наведения ракеты. Мы не спрашиваем, на каком языке говорил программист, который писал код для системы связи. Мы не спрашиваем, какую религию исповедовал конструктор радара, бронемашины, артиллерийской системы или дрона.

Мы спрашиваем другое: работает ли эта технология. Спасает ли она жизни. Дает ли она преимущество на поле боя. Помогает ли она Украине выстоять.

Разве это не урок для экономики?

Если в обороне мы уже живем в логике глобальной кооперации, то странно требовать от гражданской экономики замкнутости. Восстановление энергетики, строительство заводов, модернизация транспорта, развитие оборонной промышленности, медицина, образование, IT, логистика – все это также потребует людей с разным опытом, разными школами и различными профессиональными культурами.

Украина не станет сильнее от того, что будет сама себя ограничивать.

Она станет сильнее тогда, когда научится брать лучшее отовсюду и встраивать это в украинский результат.

И богу нет разницы ни какой язык, ни какой цвет у вас есть.