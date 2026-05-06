В интервью Salem News Channel Трамп охарактеризовал Зеленского как "ушлого парня", однако же объявил и об определённой к нему симпатии.

Видео дня

Далі текст мовою оригіналу.

Дослівно: "Мені подобається Зеленський. Я завжди досить з ним добре ладнав. Крім одного випадку в Білому домі, що мені здався трохи агресивним з його боку".

Коли ще Трамп настільки витіювато-закрутисто формулював, щоб не образити: агресивним, бач, був не власне президент України, а випадок (хоч і з його боку), та й навіть випадок не був, а "здався трохи"!

Якщо не враховувати вікову різницю в приблизно "тридцять півтора" роки (за прискореними сучасними звичаями Зеленський міг би Трампові бути онуком), можна в деякому сенсі казати, що в політиці вони близнюки-брати.

Обидва з фантастичним успіхом увірвалися в реальну високу політику раптово й несподівано,

в обох у бекграунді бізнес, телебачення й кіно (щоправда, в досить різних пропорціях),

обидва схильні порушувати одразу всі усталені традиції, не вельми шануючи принципово чужу для них "глибинну державу",

обидва достатньо автократичні й не дуже прив’язані до тих, хто вчора був партнером,

обидва особисто сміливі, а також імпульсивні й непередбачувані значно більшою мірою, ніж вважається "прийнятним" за умов демократії,

обидва швидко й щиро імпровізують, полюбляючи медіа-активність і не дуже при цьому ж усілякі медіа шануючи, але завжди прагнуть бути в центрі уваги,

обидва не лізуть за словом у кишеню й не дуже "фільтрують базар",

обидва намагаються перетворювати звичайні людські недоліки в людські ж переваги, а дефіцит досвіду в нові прогресивні традиції,

обидва цінують мир, хоча й змушені воювати,

обом спочатку багато що здавалося значно простіше, ніж потім виявилось насправді,

обох всілякі "розумні й досвідчені" недооцінюють, намагаються підпорядкувати чи обдурити, але потім такі розумники цьому вже не радіють, адже в обох недооцінених чудова пам’ять,

повз нікого з обох не пройдуть майбутні підручники історії, хоча знак - плюс чи мінус - щодо обох довго ще буде суперечливим предметом дискусії залежно від поглядів,

в обох є й будуть фани й ненависники - і в своїй країні, й далеко за межами.

Я б голосував в Україні за Трампа, а в Америці за Зеленського, хоча: щодо свого ж голосування за кожного з них в їх власній країні - о, не знаю, не знаю…