'Особенно использование БпЛА': Халюк Байрактар отметил влияние Украины на формирование новой военной доктрины

Технологии становятся главным инструментом глобального влияния и безопасности. В частности, именно беспилотные системы формируют создание новой военной доктрины, и это доказывает война, ведущаяся в Украине, считает генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар.

Об этом он говорил во время открытия SAHA-2026. Халюк Байрактар также обратил внимание на стремительный рост роли искусственного интеллекта, который уже влияет на принятие решений в военной и политической сферах.

Пример Украины

"Картина, которую мы видим в Украине, показывает нам, что современная война проявляется как сумма технологий и промышленных производственных мощностей. В последнее время использование беспилотных платформ и дронов стало центральным в обычной войне. 127-кратное увеличение использования БПЛА в полевых условиях является самым конкретным доказательством того, что военные доктрины сейчас переписываются на основе автономных систем", – отметил Халюк Байрактар.

Он подчеркнул, что мир переживает переход от экономической конкуренции к борьбе за технологическое доминирование, в которой ключевую роль играет независимость в производстве и доступ к ресурсам.

"Мир больше не является ареной только торговой конкуренции, он превратился в поле борьбы за технологический суверенитет. В этой новой реальности национальная производственная способность является не просто экономическим выбором, а вопросом выживания государств. Технологическая независимость становится одним из ключевых столпов национальной безопасности", – считает Байрактар.

Угроза ИИ

Глава Baykar отдельно обратил внимание на стремительный рост роли искусственного интеллекта, который уже влияет на принятие решений в военной и политической сферах, и предупредил об угрозах, связанных с таким влиянием технологий на реалии сегодняшнего дня.

"ИИ – уже не обещание будущего. Быстрый рост некоторых фирм, обслуживающих Пентагон, который превышает 140%, не является случайностью. Эта технология становится стратегической операционной системой в руках теневых фигур... Мы должны быть осторожными и не должны позволить этой трансформации втянуть нас в технофеодализм, который делает нас зависимыми от глобальных повелителей. Потому что в системе, где алгоритм и данные принадлежат кому-то другому, мы можем говорить только о цифровом порабощении, а не о действительно независимом суверенитете", – отметил Байрактар.

Украинские дроны

Украинские беспилотники все чаще наносят удары вглубь российской территории, охватывая даже регионы Урала. Более 70% населения России теперь находится в зоне потенциальной досягаемости таких атак. Для части россиян такие удары стали неожиданностью и шоком, поскольку война долгое время не затрагивала такие районы.

Как сообщал OBOZ.UA, отечественные производители продолжают пополнять парк беспилотных летательных аппаратов, которые способны выполнять универсальные функции на поле боя. Недавно компания Twist Robotics кодифицировала дрон Saker Hunter. Этот беспилотник может выполнять три типа задач – разведывательные, транспортно-ударные и функцию носителя FPV-дронов.

