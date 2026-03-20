'Мы хотим четких дат': Зеленский сделал заявление о визите украинской делегации в США и переговорах с Россией

Украина настаивает на определении четких сроков для дальнейших переговоров с США и Россией. В то же время ситуация на Ближнем Востоке уже неоднократно влияла на перенос трехсторонних встреч.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает большей конкретики и продолжает активную дипломатическую работу. Об этом он заявил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Президент сообщил, что в ближайшее время запланирована двусторонняя встреча украинской и американской сторон в США, во время которой будут обсуждаться все ключевые вопросы, в частности подготовка к трехстороннему формату.

"Прежде всего, у нас двусторонняя встреча, Украина-американская, в США. Будут поднимать все вопросы. Подготовка по трехсторонней будущей встречи", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает определенности относительно следующих шагов в переговорах.

"Мы хотим четких дат, хотя примерно все понимают, что ситуация на Ближнем Востоке, война влияет на перенос этой дату, уже не первый раз переносят трехстороннюю встречу. Хочется большей конкретики по этому", – сказал президент.

Отдельно он обратил внимание на важность продолжения тесного диалога с США, в частности по вопросу санкций.

"Мы видим, что диалог с американской стороной надо продолжать в тесном формате, потому что санкции недавние, которые американская сторона сняла с российской энергетики, соответственно, все это риски для нас, это увеличение денег для России, увеличение их возможностей потом на фронте. Это опасно", – подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что продолжается работа над двусторонними документами, которые касаются завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.

"Далее работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущей гарантии безопасности, для будущего восстановления Украины, вся эта работа, она продолжается и некоторые детали наша группа будет выяснять", – отметил он.

По словам Зеленского, на военном уровне уже был определенный прогресс в трехстороннем формате, однако пока не хватает политической воли для его реализации.

"Как я и говорил, что у нас был прогресс в трехстороннем заседании, именно на военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока что нет", – пояснил президент.

Он добавил, что именно поэтому в США отправилась украинская политическая подгруппа для продолжения переговоров.

"Именно поэтому в пути политическая подгруппа, они будут разговаривать с американской стороной, будут разговаривать в Америке. Мы понимаем, что русские не хотят приезжать в Америку, какая американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке. Говорят, что их присутствие в Америке – это приоритет. Поэтому и наша группа едет в Соединенные Штаты Америки", – подытожил Зеленский.

Отдельно президент уточнил задачи украинской делегации, которая направляется в США.

Главная их задача – это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Второе – это подготовка к соответствующим встречам, это готовность документов.

Также, по словам Зеленского, в фокусе переговоров будет оборонное сотрудничество.

"Третье – это программа PURL, через которую мы покупаем ракеты для петриотов. Эти возможности обсудить с американской стороной продолжение этой программы", – отметил президент.

Кроме того, стороны планируют обсудить более широкие вопросы сотрудничества.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Также OBOZ.UA сообщал, в Турции подчеркнули необходимость возвращения к переговорам о прекращении войны в Украине. В Анкаре подтвердили, что турецкая сторона готова провести новый раунд переговоров между Киевом и Москвой.

