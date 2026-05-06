Названо условие, при котором Украина получит 90 млрд евро: чего требует ЕС

После утверждения кредита на 90 млрд евро для Украины в Европейском Союзе (ЕС) уже работают над меморандумом о взаимопонимании со всеми условиями финансирования. Впрочем, уже известно, что его важной частью будет налоговая реформа.

Видео дня

Об этом по завершению заседания Совета ЕС по экономике и финансам 5 мая заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что в этом направлении были сделаны существенно положительные шаги.

"Достигнут очень значительный прогресс по кредиту в поддержку Украины. Государства-члены уже одобрили регламент о многолетней финансовой политике (последний нерассмотренный правовой акт, лежащий в основе пакета поддержки Украины) и стратегию финансирования Украины. Еврокомиссия сотрудничает с украинскими властями над завершением меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия финансирования", – подчеркнул еврокомиссар.

Принятие документа и его ратификации парламентами стран ЕС и Верховной Радой позволит начать первые выплаты в рамках макрофинансовой части кредита в поддержку Украины. Работа идет в координации с Международным валютным фондом (МВФ).

"Мы координируем это с МВФ, чтобы поддержать импульс реформ в Украине. Еврокомиссия также работает с Украиной над завершением кредитного соглашения, которое должно вступить в силу, прежде чем смогут начаться выплаты", – добавил Домбровскис.

Он назвал мобилизацию внутренних доходов и налоговую реформу важными частями переговоров с Украиной. В то же время точные условия остаются не согласованными.

Что предшествовало

23 апреля Совет Европейского Союза окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Как и предусмотрено нормами ЕС, решение приняли единогласно все страны-члены блока.

Это стало возможным после того, как накануне Венгрия сняла вето, и послы ЕС смогли прийти к принципиальному письменному согласию о выделении денег для Украины. Будапешт пошел на уступки после перезапуска Украиной нефтепровода "Дружба" и возобновления поступлений в страну российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ожидает, что деньги от Евросоюза начнут поступать до конца мая или начала июня. "Это усиление нашей армии: и внутреннее производство отечественного украинского оружия, и (поставки. – Ред.) от партнеров дефицитного оружия. Мы будем готовы также рассматривать такие возможности. Но, прежде всего, это социальная поддержка наших людей, поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы", – заверил Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!