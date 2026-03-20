ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna, который направлялся из России: Макрон выступил с заявлением
Военно-морские силы Франции захватили танкер теневого флота России в Средиземном море. Судно направлялось с территории страны-агрессора.
Об этом 20 марта заявил французский лидер Эммануэль Макрон на платформе Х. По сообщению OSINT-каналов, танкер вышел из Мурманска и курсировал в египетский Порт-Саид.
Реакция Макрона
"Мы придерживаемся курса. Сегодня утром французский флот захватил в Средиземном море еще один корабль из состава флота-призрака "Дейна", – написал Макрон.
Политик подчеркнул, что Париж не откажется от поддержки Киева даже из-за войны на Ближнем Востоке, ведь такие суда продолжают приносить прибыли Кремлю, для финансирования агрессивной войны.
"Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России. Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим", – резюмировал глава французского государства.
Дополняется...