ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna, который направлялся из России: Макрон выступил с заявлением

Военно-морские силы Франции захватили танкер теневого флота России в Средиземном море. Судно направлялось с территории страны-агрессора.

Об этом 20 марта заявил французский лидер Эммануэль Макрон на платформе Х. По сообщению OSINT-каналов, танкер вышел из Мурманска и курсировал в египетский Порт-Саид.

Реакция Макрона

"Мы придерживаемся курса. Сегодня утром французский флот захватил в Средиземном море еще один корабль из состава флота-призрака "Дейна", – написал Макрон.

Политик подчеркнул, что Париж не откажется от поддержки Киева даже из-за войны на Ближнем Востоке, ведь такие суда продолжают приносить прибыли Кремлю, для финансирования агрессивной войны.

"Война в Иране не отвлечет Францию от поддержки Украины, где продолжается агрессивная война России. Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим", – резюмировал глава французского государства.

Дополняется...