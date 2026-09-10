У берегов Шпицбергена заметили российские субмарины, которые хотели опробовать секретное оружие – Reuters

В арктических водах вблизи архипелага Шпицберген произошел скрытый эпизод глубоководного противостояния. В ходе совместной операции сил Великобритании, Норвегии и США были обнаружены и нейтрализованы российские подводные лодки, которые проводили учения по применению секретного оружия, предназначенного для вывода из строя подводных кабелей.

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Тайная операция проводилась Главным управлением глубоководных исследований Минобороны РФ. Об этом сообщает Reuters.

Агрессивные сигналы из Москвы

Российские экипажи использовали глубоководные аппараты для имитации применения новой разрушительной технологии, не оставляющей следов. В результате действий союзников по НАТО российские суда не смогли завершить учения и вынуждены были покинуть район.

Великобритания и Норвегия не только помешали проведению учений в море, но и официально представили свои выводы российским властям в Москве. Целью было продемонстрировать осведомленность НАТО о новых технологиях и заставить Кремль отказаться от их реального применения.

В НАТО опасаются, что подобная активность может быть частью подготовки к более широкому конфликту. Представители американской разведки выражают растущую обеспокоенность тем, что Россия рассчитывает проверить на прочность 5 статью пакта НАТО о взаимной обороне. Уничтожение критической подводной инфраструктуры в таком сценарии может стать одним из ключевых элементов эскалации.

Стратегическая уязвимость Крайнего Севера

Через район Шпицбергена проложены два подводных волоконно-оптических кабеля длиной 1400 км. Находясь на глубине до 2700 метров, они передают огромные объемы данных, в том числе для крупнейшей в мире станции спутниковой связи SvalSat, входящей в сеть НАСА.

Любое обострение в этом регионе привлекает внимание к так называемому Медвежьему проходу – морскому участку между Шпицбергеном и материковой Норвегией, через который российские атомные подлодки с Кольского полуострова выходят в Атлантику. В ответ на растущую угрозу союзники активизировали учения в Крайнем Севере, а Норвегия запланировала прокладку нового защищенного кабеля к 2028 году.

Растущая угроза подводной инфраструктуре

Беспокойство Запада по поводу сохранности морских коммуникаций резко возросло после подрывов газопроводов "Северный поток" в 2022 году, а также на фоне частых повреждений кабелей в Балтийском море. Эксперты отмечают резкий рост так называемого "дрейфа" — ситуации, когда подозрительные суда медленно курсируют над подводными магистралями, выявляя их точные координаты.

По мнению аналитиков, развитие технологий и рост потребления данных, вызванный в том числе сферой ИИ, делают зависимость Европы от морского дна критической, тогда как возможности по защите этих артерий долгое время оставались ограниченными.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может готовить новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели якобы уже определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

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