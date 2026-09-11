"Ввод войск ЕС в Украину будет означать войну с Россией": Путин выступил с новым заявлением

Российский диктатор Владимир Путин 11 сентября заявил, что якобы именно Европа подталкивает страны Запада к войне с Россией. Ввод европейских войск в Украину, по его словам, будет означать объявление войны Москве.

Видео дня

В целом то, что происходит в Европе,"является результатом системных ошибок Запада в политике и безопасности", считает Путин. Об этом главарь Кремля заявил после первого дня своего визита в Индию.

Что сказал Путин

"Сейчас они говорят о том, что обдумывают, как ввести войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", – сказал он журналистам.

Свою точку зрения о том, что Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с Россией, Путин пытался объяснить на примере якобы успеха пророссийской партии ФРГ "Альтернатива для Германии". Население Европы якобы"осознает, что их лидеры подталкивают их к войне с Россией", и именно поэтому голосует за АдГ, сказал лидер Кремля.

Однако сейчас "у России нет оснований для конфликта с Европой", сказал он и добавил, что "все было решено по итогам Второй мировой войны".

А сегодняшние события в Европе, в том числе "победа АдГ", являются "результатом системных ошибок западных глобалистов в сфере политики и безопасности", заявил Путин.

"Глобалисты на Западе после распада СССР почувствовали, что им все позволено, и их ошибки нарастают, как снежный ком", – сказал он.

Причем нынешняя война якобы не первая "ошибка Европы", Запад еще раньше "пытался дожать Россию сначала с помощью террористов на Кавказе", уточнил свою точку зрения главарь Кремля.

Что предшествовало

Путин сам, без соответствующего вопроса со стороны российских пропагандистов, упомянул о якобы намерении Европы ввести войска в Украину. Почему он вспомнил об этом сейчас, непонятно. А на самом деле в последний раз о таких намерениях в ЕС говорили еще в начале прошлого года. Причем неоднократно подчеркивалось: если в Украине и произойдёт развертывание миротворцев ЕС, то только после завершения горячей фазы войны.

В частности, предлагалось размещать европейских военных небольшими группами лишь в нескольких заранее определенных точках.

А "обострение" между Западом и Россией происходит и без Украины. Как сообщал OBOZ.UA, недавно в арктических водах, вблизи архипелага Шпицберген, произошел скрытый эпизод глубоководного противостояния, когда в ходе совместной операции сил Великобритании, Норвегии и США были обнаружены и обезврежены российские подводные лодки, проводившие учения с применением секретного оружия.

Известно, что Россия готовит новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели якобы уже определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!