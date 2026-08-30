Россия готовится к нападению на Великобританию и уже определила "законные цели" – Daily Mail

Россия может готовить новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели якобы уже определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

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Среди потенциальных целей называют британско-украинское предприятие по производству беспилотников и ракетную компанию MBDA. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на заявления бывшего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова, а также британских чиновников и экспертов.

Россия может выбрать гибридную атаку

Федоров заявил, что возможность "гибридной атаки" против Великобритании якобы обсуждается "на самых высоких уровнях российского правительства". По его словам, Москва рассматривает именно такие действия, как саботаж или поджог, поскольку прямой военный удар по стране НАТО может вызвать коллективный ответ Альянса.

В то же время бывший российский чиновник назвал Великобританию "злом номер один", объясняя это её поддержкой Украины.

"Различные эксперты призывают наказать Великобританию ударом, и это поддержит большинство российских граждан", –— сказал Федоров.

Какие объекты могут стать целями

Одной из потенциальных целей, по данным издания, может стать предприятие Ukrspecsystems, которое производит беспилотники и имеет британско-украинское происхождение. В апреле в открытом доступе появились подробности о расположении производственных помещений компании вблизи авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл в Западном Саффолке.

Также Федоров назвал ракетную компанию MBDA. Именно она производит крылатые ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передавала Украине.

"Многие эксперты в Москве говорят, что да, это законная цель. Абсолютно", –— заявил он.

В MBDA работают около 4000 человек, а штаб-квартира компании расположена в Стивенэйдже в графстве Хартфордшир.

В Великобритании отвергают угрозы Кремля

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон не намерен поддаваться запугиванию со стороны Москвы.

"Безрассудная риторика и попытки запугивания, которые мы наблюдали со стороны Кремля в последние недели, отражают слабость позиций Путина, и нас не запугать", – сказал министр.

По его словам, российское руководство не добилось значительных успехов на поле боя, а потери армии РФ продолжают расти.

"Этот год оказался для Путина неудачным. Линия фронта практически не сдвинулась с места. Российские потери продолжают расти. Российский народ платит высокую цену за войну Путина", –— заявил Стритинг.

Он также подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Британцев предупреждают о новых атаках

Эксперт Atlantic Council Элизабет Броу объяснила, что гибридные операции создают для стран-целей сложную ситуацию, поскольку ответить на них может быть непросто.

"Я называю гибридные угрозы дилеммой защитника, потому что это действительно дилемма защитника", – сказала она.

По её словам, слишком жёсткий военный ответ на подобную атаку может создать риск дальнейшей эскалации.

Западные чиновники также предупредили, что Россия может активизировать гибридные операции в Европе, при этом стараясь избегать прямого столкновения с НАТО.

В Москве раздаются новые угрозы

В течение последней недели российские чиновники, в частности пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, делали заявления с угрозами в адрес Великобритании.

"Правительство Энди Бернхема понимает, к чему это приведет. Им следует понимать, что это игра с огнем и что последствия могут быть непредсказуемыми", – заявила Захарова.

Кроме того, прокремлевский Telegram-канал ATO Донецк призвал рассматривать военную базу НАТО Тапа в Эстонии как потенциальную цель. Там находятся около 900 британских военнослужащих.

Авторы канала отметили, что база расположена примерно в 150 километрах от России, назвав Прибалтику "очень удобной мишенью для показательных испытаний".

Великобритания уже сталкивалась с гибридными атаками

По данным Daily Mail, с начала полномасштабной войны России против Украины Великобритания уже неоднократно заявляла об угрозах гибридных операций.

В частности, в марте 2024 года в Лейтоне, на востоке Лондона, сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины. Британские следователи связывали поджог с российскими исполнителями.

В июне двое мужчин также получили тюремные сроки за серию поджогов домов и автомобиля, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером.

На этом фоне британские представители подчеркивают необходимость усиления защиты от диверсий и других форм гибридной агрессии.

Компания Ukrspecsystems отказалась комментировать информацию издания. Представителям MBDA не удалось получить комментарий от Daily Mail.

В Москве готовят антибританскую выставку

Отдельно издание обратило внимание на деятельность российского депутата Андрея Лугового, которого Великобритания связывает с делом об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Луговой отрицает причастность к отравлению Литвиненко и в настоящее время является депутатом Госдумы РФ. По информации Daily Mail, в конце этого года он планирует провести в Москве антибританскую выставку в здании напротив посольства Великобритании.

Мероприятие будет посвящено так называемым "колониальным преступлениям" Великобритании и получит название "Бритлаг" – отсылка к слову "ГУЛАГ".

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, который в начале августа обнаружили возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет характерные признаки устройств, которые использует российское Главное управление Генерального штаба ВС РФ, известное как ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм ее активации был отключен.

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