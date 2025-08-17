Во Франции отвергли требование РФ о демилитаризации Украины: Киев знает историю соглашений на бумаге, нужна сильная армия

Франция отвергает требование России о демилитаризации Украины, ее попытки менять границы силой и настаивает на надежных и четких гарантиях безопасности в рамках любого мирного соглашения. Обещания Москвы не нападать в будущем такой "гарантией" быть не могут: и Киев, и европейские столицы прекрасно знают цену соглашениям с РФ.

Видео дня

Также Кремль не имеет права указывать Украине, в какие политические или военные блоки ей вступать и какое будущее строить. Об этом в интервью газете La Tribune заявил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

Позиция Франции относительно параметров будущего мирного соглашения

Интервьюер спросил у Аддада, существует ли опасность, что президент США Дональд Трамп будет давить на Киев с требованием принять ультиматумы Москвы , включая "обмен территориями" – после того, как он после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным вдруг отказался от идеи первоочередного прекращения огня, которую ранее выдвинул сам.

Французский чиновник в ответ очертил принципиальные параметры возможного мирного соглашения с точки зрения Киева и его европейских союзников. Ключевыми остаются верховенство международного права и действенные гарантии безопасности.

"Украина должна принимать решения относительно своего будущего на своей территории. Но мы не можем согласиться на изменения границ силой. Более того, любое соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности для сдерживания будущей российской агрессии. Будапештский меморандум, Минские соглашения: украинцы знают свою историю соглашений на бумаге, преданных Москвой, и справедливо не хотят паузы, которую Россия использует для перевооружения и подготовки к следующей войне", – отметил Аддад.

Над этими гарантиями сейчас Франция работает с Великобританией и другими партнерами по Коалиции желающих, отметил министр. Он также подчеркнул, что с точки зрения безопасности исключительное значение приобретает существование сильной и боеспособной украинской армии.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и Коалицией желающих. Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину неприемлемо. И мы готовы играть активную роль в поддержке этих гарантий, как неоднократно отмечал президент Республики. Дональд Трамп также выразил свою поддержку идеи участия в этих гарантиях безопасности; это положительный шаг вперед", – отметил французский чиновник.

Также Аддад отметил, что Франция полностью поддерживает Украину на пути ее вступления в Европейский Союз. И Москва не имеет никакого права указывать Киеву, в какие объединения Украина может вступать и какое будущее ей строить на собственной земле для своего народа.

"Украина имеет суверенное право выбирать свои альянсы и свое политическое направление. Европейский Союз, НАТО – Россия не имеет права вето относительно политического будущего Украины. Помните, что во время Майдана 2014 года, впервые в истории, молодые люди погибали за европейский флаг. Именно это стремление Путин хотел уничтожить в 2014 году. Свободная и европейская Украина будет победой для украинцев. Более того, подача заявки на членство в ЕС – это требовательный и длительный процесс, который предусматривает далеко идущие реформы для обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, независимости судебной власти, защиты меньшинств и тому подобное. Франция поддерживает Украину на этом пути", – подчеркнул чиновник.

Министр также анонсировал поездку в Украину уже в сентябре. Целью он назвал продолжение переговоров для скорейшего продвижения процесса вступления Украины в ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после саммита на Аляске Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он, в частности, резко отказался от требования о прекращении огня, на котором сам же настаивал. Изменение позиции Трамп объяснил тем, что, мол, "надо завершать войну, а не устанавливать временное перемирие".

После этого разговора, который инсайдеры западных СМИ назвали "очень непростым", лидеры Европы сделали совместное заявление, в котором отметили, что только Украина имеет право принимать решения относительно своих территорий и своего будущего. Также они отвергли ультиматумы Путина о сокращении численности и вооружений украинской армии и попытки Москвы сделать невозможным вступление Украины в ЕС и НАТО.

После этого в поддержку Украины выступили также страны Северной Европы и Балтии: их лидеры обнародовали совместное заявление по результатам саммита на Аляске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!