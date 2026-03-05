Названы условия, при которых Костюка не уволят из 'Динамо' в конце сезона

Журналист и блогер Игорь Бурбас назвал факторы, которые могут сохранить Игоря Костюка на посту главного тренера "Динамо" до конца сезона. Основным ориентиром для специалиста считается успешное выступление в Кубке Украины и попадание команды в тройку призеров чемпионата.

Кубок является главным шансом Костюка завоевать трофей в нынешнем сезоне. Отмечается, что формально тренер уже не имеет приставки "в.о.", однако его будущее остается неопределенным и зависит от результатов команды.

"Задачу выиграть Кубок нельзя назвать невыполнимой, она вполне может быть по зубам "Динамо", – заявил Бурбас у себя в подкасте.

Также для сохранения должности важно завершить сезон в первой тройке украинской Премьер-лиги. Прямых заявлений о необходимости завоевания медалей или трофея от руководства не звучало, однако внутри клуба настроены формулировать цели через борьбу за высшие позиции.

"В "Динамо" не могут сказать прямо, что нужны медали или трофей. Будут говорить: "Мы будем бороться до последнего за чемпионство", хотя какое там чемпионство", – подытожл Игорь Бурбас.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Динамо" обыграло "Ингулец" из ПГТ Петрово Кировоградской области и стало первым полуфиналистом турнира. Встреча в Киеве завершилась со счётом 2:0, оба мяча были забиты после перерыва.

