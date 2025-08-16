NYT: Трамп резко отказался от требования о прекращении огня, Зеленский хочет разобраться

Американский президент Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным начал утверждать, что нужна "прямая мирная сделка" без предварительного обеспечения прекращения огня в Украине. Такие его слова "разительно отклоняются" от заявлений до саммита на Аляске. Более того, еще в начале этой недели Трамп согласился с призывами Украины и Европы об отказе обсуждения мирных условий до заключения соглашения о прекращении огня.

Теперь президент Украины собирается в США за разъяснениями непосредственно от Трампа. Киев не понимает, почему американский президент внезапно отказался от всех собственных требований, пишет The New York Times, ссылаясь на "чиновника, проинформированного о разговоре между Трампом и Зеленским".

Издание отмечает, что несмотря на последние заявления Трампа, официальные комментарии украинского лидера "были осторожны".