Ограничения для ВСУ и отказ от евроинтеграции: лидеры Европы сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске

Европа приветствует усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение российско-украинской войны и готова сотрудничать с Вашингтоном в деле достижения мира. В то же время европейские лидеры настаивают на том, что мир не может быть установлен путем изменения границ силой, а также за счет потери суверенитета Украины, ее возможности защищаться от внешней агрессии или определять свое будущее самостоятельно, а не по указанию из Москвы.

Европа продолжает беспрекословно поддерживать Украину на пути к миру и считает необходимым усиливать санкции против агрессора, чтобы заставить его завершить войну. Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, обнародованном на сайте Европейского Совета 16 августа.

Как Европа отреагировала на встречу Трампа с Путиным

Совместное заявление, под которым подписались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стало ответом на утренний телефонный разговор с Трампом. В нем американский президент информировал президента Украины Владимира Зеленского, а также лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске накануне.

Лидеры приветствовали усилия Трампа по завершению войны и "достижению справедливого и длительного мира". Также нашла отклик в Европе позиция президента США относительно того, что переговоры следует продолжать с привлечением президента Зеленского. Лидеры выразили готовность сотрудничать с Трампом и Зеленским для "проведения трехстороннего саммита при поддержке Европы".

В то же время европейские лидеры в очередной раз напомнили о принципиальных для Украины и Европы параметрах будущего мирного соглашения.

"Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО. Украина сама будет принимать решения на своей территории. Международные границы не должны меняться силой", – говорится в совместном заявлении европейских лидеров.

В Европе заверили, что будут продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем – укрепляя ее позиции и ослабляя РФ.

"Мы решительно настроены сделать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и справедливого и длительного мира. Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы поддерживать давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и длительный мир. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность, работая над миром, который защищает жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", – резюмируется в заявлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром 16 августа Трамп позвонил Зеленскому, чтобы рассказать о достигнутых накануне договоренностях с Путиным.

К звонку присоединились лидеры стран НАТО. В ходе "очень непростого" разговора, как утверждают инсайдеры, Трамп констатировал, что Путин отказался от прекращения огня и что он хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение". Во время разговора Трамп также пригласил Зеленского в Белый дом: визит состоится в понедельник, 18 августа.

