Надо завершать войну, а не устанавливать временное перемирие, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны пришли к выводу, что стоит заключать соглашение о мире в войне в Украине, а не просто прекращение огня. Это он определил во время переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным, а затем и телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Видео дня

Мнением республиканец поделился в своей соцсети Truth Social 16 августа. Тогда как ранее были заявления "инсайдеров" о вероятности временного прекращения российских ударов по украинским городам.

Выводы Трампа

По словам американского лидера, он провел "замечательный и очень успешный день на Аляске" 15 августа. Президент США подчеркнул, что встреча с Путиным прошла "очень хорошо", как и телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами, включая генсека НАТО. Последний состоялся уже 16 августа после возвращения Трампа в Вашингтон, куда республиканец пригласил Зеленского на 18 августа.

"Все пришли к согласию, что лучшим способом закончить ужасную войну между Россией и Украиной является заключение мирного соглашения, которое положит конец войне, а не просто соглашения о прекращении огня, которое часто не соблюдается", – высказался обо всем этом американский лидер.

Он добавил, что Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник после обеда, где они будут иметь двусторонние переговоры.

"Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с Путиным. Это может спасти жизни миллионов людей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.

Что предшествовало

Буквально за несколько часов до поста Трампа журналист The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на источник сообщил, мол, уже вскоре украинское "небо даст сигналы" от результатов саммита на Аляске.

По его словам, президент США и российский диктатор "достигли предварительного соглашения о прекращении воздушных ударов". То есть российская армия якобы не будет осуществлять ракетно-дронных атак по Украине – "по меньшей мере до встречи лидеров Украины, США и России".

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", – написал в соцсети Кэррол со ссылкой на собственный источник.

Хотя после трехчасовых переговоров с Путиным Трамп открыто заявил, что никакого соглашения они не достигли по войне в Украине. Войска РФ и во время саммита, и в ночь на 16 августа продолжали атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами, а также осуществлять обстрелы на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский дипломат и политик Роман Бессмертный подчеркнул, что Трамп провалил встречу с Путиным по многим причинам, а Украина получила несколько ужасных последствий. По его словам, переговоры больше провалились, чем приблизили нас к завершению войны.

