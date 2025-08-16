"Надо достичь реального мира": Зеленский озвучил детали разговора с Трампом и лидерами Европы

Украина нуждается в реальном устойчивом мире, а не во временной паузе между российскими вторжениями, поэтому важно, чтобы любое мирное соглашение предусматривало надежные гарантии безопасности для нашего государства. Предпосылкой для завершения войны должно стать безусловное прекращение огня, также должно состояться освобождение всех военнопленных, гражданских заложников и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Пока же Москва продолжает агрессию и оккупацию, следует сохранять и усиливать давление на РФ. Об этом по итогам разговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что заявил президент Зеленский

По словам главы государства, после утреннего разговора с Трампом, в ходе которого тот проинформировал о результатах встречи на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным, Киев скоординировал позиции с европейскими союзниками. Точка зрения Украины и Европы на то, как должна завершиться российско-украинская война – едина.

"Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей. Тысячи наших людей до сих пор содержатся в неволе, их всех надо вернуть домой. Надо сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация", – написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что во время утреннего разговора с Трампом призвал президента США к усилению санкций против России, если Москва продолжит отказываться от трехсторонней встречи или от реального прекращения войны.

"В разговоре с президентом Трампом я сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны. Санкции – это действенный инструмент. Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и никакие вопросы, в частности территориальные, не решаются без Украины", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Европе за незыблемую поддержку – и вспомнил о новом совместном заявлении европейских лидеров.

"Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию. Работаем дальше все вместе: европейцы, американцы, все в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях", – заявил Зеленский.

Что предшествовало

Утром 16 августа стало известно, что Трамп после саммита на Аляске позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. В ходе разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения. Важную роль будут играть реальные гарантии безопасности для Украины, сохранение ее права защищаться и самой определять свою судьбу, а также соблюдение принципа недопустимости изменения существующих границ силой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске. Авторитетные издания Германии увидели во встрече президента США с Путиным поражение первого и триумф последнего – и все это на фоне полной безрезультативности переговоров.

