США воюют с Ираном, а заплатит Киев: рискует ли Украина стать 'забытой войной' из-за конфликта в Персидском заливе. Интервью с Огрызко

Война на Ближнем Востоке меняет глобальную повестку дня – и одновременно ставит перед Украиной новые политические и военные вызовы. После начала военной операции США и Израиля против Ирана внимание мира стремительно переместилось из Европы в Персидский залив. Для Киева это означает риск того, что российско-украинская война, которая уже длится годами, может постепенно отойти на второй план в мировой политике. В международной дипломатии такая ситуация хорошо известна: когда вспыхивает новый кризис, старый часто превращается в "забытую войну".

Уже появились первые сигналы того, что украинский трек в международной дипломатии может временно "притормозить". Переговоры между Украиной и Россией, которые планировались в начале марта в Абу-Даби, были отложены, но никакой альтернативной даты пока нет. Такая пауза лишь усиливает ощущение стратегической неопределенности: переговорный процесс формально не остановлен, но фактически завис в воздухе.

Сам Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной остаются для него "очень высоким приоритетом". В то же время никаких конкретных шагов или новых инициатив по продолжению переговоров американский президент не озвучил. Зато в своих комментариях относительно войны с Ираном он снова повторил свой давний тезис о том, что предыдущая администрация Джо Байдена якобы "бесплатно раздала" значительную часть американских ресурсов Украине. Эта риторика вновь поднимает болезненный вопрос для Киева: не станет ли новый конфликт фактором перераспределения военной помощи? В такой ситуации любое затягивание войны на Ближнем Востоке может создать дополнительное давление на оборонные ресурсы Запада – прежде всего на системы противовоздушной обороны, которые являются критически важными для защиты украинских городов от российских ракетных атак. Главный вопрос в том, насколько долгим и масштабным станет этот конфликт – и хватит ли у Запада ресурсов и политической воли вести сразу несколько крупных геополитических противостояний.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– В свете военных действий США и Израиля против Ирана и пока неявной, но возможной перспективы затягивания этого конфликта перед Украиной встает очевидная проблема – переноса внимания. Владимир Зеленский заявил, что подготовка к трехсторонней дипломатической встрече приостановлена из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Теперь у Трампа появились другие "игрушки", а о старых и сломанных, не приносящих желаемых результатов, он по крайней мере на какое-то время может забыть? Что в таком случае будет с переговорным процессом?

– Что касается войны США и Израиля против Ирана. По мнению очень многих экспертов, и я с этим мнением согласен, сам принадлежу к тем, кто его разделяет, эта война не будет долгой. Это, конечно, не означает, что еще несколько недель там не будут происходить интенсивные боевые действия. Но учитывая колоссальное технологическое преимущество американцев и израильтян над Ираном, думать, что это может длиться месяцами или годами, не приходится. Уже сейчас, по оценкам военных экспертов, практически уничтожен весь военно-морской флот Ирана. Уничтожены или серьезно повреждены ключевые точки производства ракетной продукции. Фактически остается добить то, что называют подземными ядерными объектами, где могут продолжаться работы по обогащению урана и созданию ядерного оружия. И, собственно, на этом история должна завершиться. То есть долго это продолжаться не должно.

Поэтому думать, что эта война отодвинет украинский вопрос на какие-то далекие планы, я не склонен. Тем более посмотрим на это с точки зрения экономики. Какая страна в мире хочет, чтобы нефть стоила 100 или 120 долларов? Да никакая, разве что Россия. Все остальные заинтересованы в контролируемом уровне цен, который позволяет стабильно зарабатывать. А это примерно те цены, которые мы видим сейчас – где-то в пределах 60–70 долларов за баррель, даже чуть меньше. Поэтому ни при каких обстоятельствах ни ОПЕК+, ни другие крупные игроки не заинтересованы в том, чтобы цена резко росла. Потому что в стратегическом измерении производители нефти тогда проигрывают. Итак, мой вывод таков: долго эта война не продлится.

Об этом, кстати, говорит и сам Трамп. Надо понимать, что ему нужна не затяжная, тяжелая война с большими потерями, а быстрая и легкая победа. Сейчас на него давят советники, которые предлагают как можно быстрее объявить эту победу. Потому что на выборы надо идти победителем. Поэтому я думаю, что максимум месяц – полтора, и эта тема начнет, как говорят на Западе, сходить на нет. А затем тема Украины никуда не денется.

Что касается переговоров, то о чем говорить? Нет предмета для переговоров. Позиция Путина остается такой же. Следовательно, никаких реальных вариантов продвижения вперед нет. Итак, это абсолютно объективная история. И сейчас переговоров действительно не будет – независимо от того, как будет развиваться война на территории Ирана.

– Относительно сроков операции по Ирану пока ситуация не совсем понятна. Но все равно, пока конфликт активно продолжается, тема Украины все же отойдет на второй план.

– Меня в определенной степени порадовали заявления – пока, правда, только заявления – канцлера Германии, который четко сказал, что без Европы решения по Украине не будет. Я сейчас несколько упрощаю, но смысл именно такой.

– Это вы имеете в виду, когда Мерц накануне встречался с Трампом в Белом Дом. Такой, знаете, определенный ультиматум прозвучал от него. Раньше европейцы не позволяли себе говорить так открыто.

– А это означает, что позиция начинает меняться. Если канцлер Германии говорит, что без Европы ничего решено не будет, а переговоры сейчас отложены – то что это значит? По моему мнению, это означает одно: на следующих раундах переговоров за столом должны сидеть и европейские представители. Москва этого категорически не хочет. И что получается в итоге? Переговоры могут быть отложены даже по этой формальной причине на неопределенное время. Путин может сказать: "Я не хочу видеть за столом представителей Европейского Союза или Британии. Это мои враги. Я не собираюсь с ними сидеть за одним столом". И что тогда? Какие переговоры? О каких переговорах? Да ни о чем.

Если это изменение позиции Европы будет не только на словах, но и на практике, Москве придется принять для себя это неприятное решение. Если же она этого не сделает, переговоры просто будут висеть в воздухе. И тогда уже неважно, что будет говорить Трамп и как Москва будет хотеть договориться с ним об Украине без Украины. Такого не будет. И тем более – договариваться о Европе без Европы. Итак, сейчас постепенно выкристаллизовывается четкая конфигурация. Украина и Европа выступают одним фронтом. Россия – очевидно против этого. А США, как всегда, будут пытаться бегать между этими лагерями и как-то все урегулировать. Хотя у меня есть ощущение, что в конце концов Трамп может сказать: "У меня сейчас внутриполитические проблемы, поэтому делаем паузу". И тогда до осени американцы не будут принимать в этом процессе активного участия. Похоже, что примерно такая перспектива сейчас и вырисовывается.

– Почему изменился тон европейцев? Раньше, по крайней мере официально, они полностью соглашались с Трампом. Логика была проста: не провоцировать, соглашаться со всеми его предложениями по завершению войны. А почему сейчас такой резкий поворот? Возможно потому, что стало понятно: без европейских партнеров по НАТО американцам будет сложно действовать, например, в Иране. Или второй фактор – отсутствие результатов переговоров под эгидой Штатов. Путин, как не соглашался ни на какие уступки, так и не соглашается.

– Есть много разных аспектов. Сначала европейцы исходили из довольно простой логики: будем, так сказать, подобострастно относиться к Трампу. Ему это нравится, ведь у каждого свои психологические особенности. Так что будем под это подстраиваться. Мол, если играть по его правилам, то все как-то уладится. Но Трамп ответил на это вовсе не тем, что начал мягче относиться к Европе. Наоборот – он перешел в наступление.

Вспомните хотя бы историю с Гренландией. И, кстати, еще неизвестно, окончательно ли эта тема закрыта. Есть признаки, что после завершения иранского вопроса могут появиться новые. Это означает, что Трамп никаких выводов из позиции Европы не сделал и будет гнуть свою линию дальше.

Нравится ли это Европе? Очевидно, что нет. Посмотрите, что происходит в американо-британских отношениях, в отношениях США с Испанией и другими странами. То есть Европа даже на уровне отдельных государств демонстрирует: есть вещи, с которыми мы соглашаться не будем. Что бы там Трамп ни хотел. Хватит мы уже поиграли в эти дипломатические игры. Теперь нужно искать общий знаменатель.

Трамп, так же как и Путин, прекрасно понимает одну вещь: если молчите – значит соглашаетесь. А если соглашаетесь – значит слабые. Когда же начинают показывать зубы, Трампу это не нравится, и он сразу переходит к угрозам. То есть любви, как таковой, между Европой и Америкой сейчас нет. И, честно говоря, в Европе уже начинают понимать, что ее, скорее всего, и не будет.

Мне кажется, что Мерц как раз и стал выразителем этой новой тенденции. Европа начинает говорить так, как она считает нужным. Тем более тогда, когда вопросы непосредственно ее касаются. Понимаете, Иран – далеко. Да, есть нефтяная тема, есть цены, но это все-таки опосредованное влияние. А вот Украина буквально у дверей Европы. И как в такой ситуации Европа может сидеть в стороне и ждать, пока кто-то другой решит ее судьбу? Так уже не работает. Поэтому Европа начинает показывать: будем работать вместе. Или не будем работать вообще.

– Как Кремль будет действовать на фоне этого горячего конфликта вокруг Ирана, когда для Трампа эта тема очевидно становится первоочередной? Западные СМИ, ссылаясь на источники в России, пишут, что часть окружения Путина якобы склоняет его к резкому усилению агрессии против Украины. Чего россияне будут пытаться достичь в этот период?

– Здесь ситуация простая: съесть он бы съел, но кто же ему даст. Сравнивать арсеналы России с арсеналами США – это, извините, небо и земля. Американцы действительно могут бомбить, потому что имеют чем это делать. Сейчас военные эксперты уже говорят, что небо над Ираном фактически открыто для американской авиации. То есть они установили контроль над воздушным пространством. А что означает контроль над небом? Это значит, что ты можешь делать практически все: бить по любым целям, контролировать ситуацию, действовать безнаказанно.

Теперь зададим простой вопрос: может ли российский самолет залететь в воздушное пространство Украины? Нет, не может. Потому что он будет мгновенно сбит. Вот в этом и заключается огромная разница. Поэтому Путин может хотеть все что угодно. Но реализовать это он не сможет по простой причине – он сразу получит по зубам так, что мало не покажется. Да, сейчас опять появляется очередной элемент шантажа: мол, у нас будет армия полтора миллиона военных, а может и больше. Ну, можно нарисовать и два миллиона, и три. Но если нечем воевать и как воевать, то все эти цифры остаются просто цифрами.

– В целом конфликт на Ближнем Востоке на руку Путину? Если не брать во внимание только фактор цен на нефть, а смотреть шире.

– Краткосрочно – возможно, да. Почему? Потому что Путин в этот момент иллюзорно надеется, что сможет на этом немного заработать. Временное повышение цен на энергоносители создает у него ощущение, что что-то может измениться и Россия получит больше денег. Вот он заявил, что, возможно, Россия пересмотрит свою политику в отношении поставок газа в Европу. Мол, зачем нам ждать, пока нас окончательно вытеснят с европейского рынка – мы найдем другие. Почему он об этом говорит? Потому что в конкретный момент есть серьезный спрос на газ. Но это решение "сегодня на сегодня". Что будет завтра – он уже не просчитывает. Потому что если через несколько недель война закончится, Катар возобновит производство и начнет поставлять газ в Китай в значительно больших объемах. И, возможно, еще и дешевле, чем Россия. Поэтому итог прост. Краткосрочно Путину может показаться, что он что-то выигрывает. Но это не те деньги, которые способны решить его стратегические экономические проблемы.

– Конфликт на Ближнем Востоке создает для Украины несколько прямых рисков. Прежде всего это возможные перебои с поставками систем ПВО: в США уже намекают, что ресурсы ограничены и часть вооружения могут направить на другие направления. Второй фактор – позиция Европы. Если европейские государства втянутся в войну, нынешний относительно стабильный тыл Украины может ослабиться. Это будет означать и политические, и военные осложнения.

– Думаю, что европейцы как раз не будут активно участвовать в этой войне. Британцы не хотят, испанцы не хотят, немцы не хотят. Фактически остается Франция, которая может использовать свой авианосец "Шарль де Голль" в Средиземном море. То есть о какой-то масштабной наземной операции вообще речь не идет. Речь может идти только о точечных действиях – авиационных или морских. Поэтому я не думаю, что это принципиально изменит позицию Европы.

Относительно того, может ли нам не хватать ракет для ПВО – да, это реальная угроза. Об этом говорят практически все военные эксперты. Особенно если учесть, скажем так, довольно неприятную позицию Пентагона в отношении Украины, которая в последнее время просматривается в некоторых решениях. Поэтому такая угроза действительно существует. Но давайте посмотрим на ситуацию шире. Что такое ракетные атаки России по Украине? Это не только сам запуск ракет. Это еще и места их производства, базы хранения, аэродромы, с которых взлетают самолеты-носители, корабли, с которых запускают ракеты. Это вся инфраструктура. И если нам удастся изменить ситуацию так, как это было, например, в случае ударов по объектам в России — уничтожать производство ракет, бить по аэродромам, с которых поднимается атакующая нас авиация, уничтожать носители ракет, в частности корабли остатков Черноморского флота – то это будет означать одно: сама угроза станет меньше. А значит, и потребность в ракетах для ПВО будет меньше.

Поэтому здесь есть два подхода. Можно пассивно ждать, пока нам дадут ракеты. А можно действовать активно – уничтожать то, из чего по нам стреляют и чем нам угрожают. Как всегда, в любой ситуации существует способ найти правильный выход.

– Подытоживая наш разговор: если конфликт завершится через несколько недель, для Украины это не станет большой проблемой. Хотя риски все равно будут. Но если война затянется, расширится и продлится долго, тогда мы можем столкнуться с серьезными вызовами – и политическими, и военными.

– Я согласен с таким выводом. И добавлю лишь одну вещь. Я, конечно, не могу залезть в голову Дональду Трампу, но мне кажется, что для него затягивание этого конфликта абсолютно неприемлемо с точки зрения внутренней политики. Сейчас его очень жестко критикуют в США. Причем не только демократы. Я недавно слушал выступления нескольких сенаторов – и это была очень жесткая критика. Его даже обвиняют в том, что он нарушил Конституцию США, и звучат намеки на возможность нового импичмента. Пока что его поддерживает наиболее преданная часть республиканцев. Но уже есть признаки того, что некоторые политики в самой Республиканской партии начинают менять позицию. То есть Трампу сейчас совсем не нужна война, которая затягивается. Ему не нужна война поражения. Ему не нужна война, где растет количество погибших и увеличивается недовольство общества. Но и завершить ее без каких-то результатов тоже невозможно.

– Это и есть главным – если не будет результатов, то как заканчивать...

– Это Трамп, и если ситуация будет складываться не так, как ему нужно, всегда найдется аргумент для объяснения. Мол: посмотрите, я не хочу жертвовать жизнями американцев ради непонятно чего. Поэтому мы прекращаем. А успехи – ну, успехи всегда можно подать как колоссальные. Это уже дело политической пропаганды. И, думаю, она в США работает достаточно эффективно.