Рекомендации по снижению рисков отсутствия горючего в Армии.

Видео дня

Сейчас, когда есть уже две большие войны со странами, которые являются поставщиками нефти и топливо-смазочных материалов, существуют угрозы в возможных перебоях поставок дизеля и бензина подразделениям.

Далее текст на языке оригинала.

Тому рекомендую, бодай тимчасово, розробити та спростити механізм закупівлі пального для підрозділів за рахунок місцевих бюджетів, волонтерських організацій, приватних фірм та приватних осіб.

Простою мовою – дозволити заправляти військові машини будь-яким методом.

Є дизель в бригаді, добре.

Ніхто не побіжить просити, чи заправляти за свій кошт, адже Держава надає.

Немає бодай добу попри заявки, а задачі виконувати треба, отже має бути дозвіл заправляти за свій кошт, кошт волонтерів тощо, без штрафів та погроз кримінальних проваджень, або вимог "скручувати" пробіг.

Ми самі собі створюємо проблеми з веденням війни у над складних геополітичних умовах.

Пальне в Силах Оборони має бути попри будь-які міжнародні обставини.