Страны Северной Европы и Балтии выступили в поддержку Украины после встречи Трампа с Путиным: заявление

Страны группы Nordic-Baltic Eight (Северной Европы и Балтии) выразили поддержку Украине после саммита на Аляске. Они приветствовали усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение российской агрессии против Украины.

В эту группу стран входят Литва, Латвия, Эстония и Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Заявление лидеров этих государств в своем Telegram-канале вечером 16 августа опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Что заявили лидеры Северной Европы и Балтии

Они подчеркнули, что для достижения справедливого и прочного мира следующий шаг должен быть сделан совместно с Украиной. Только Украина может принимать решения относительно своего будущего. Никаких решений насчет Украины не может быть принято без Украины, и никаких решений насчет Европы – без Европы.

"Опыт показывает, что Путину нельзя доверять. В конце концов, именно Россия несет ответственность за прекращение своих грубых нарушений международного права. Агрессия России и ее имперские амбиции являются основными причинами этой войны", – сказано в заявлении.

Достижение справедливого и прочного мира требует прекращения огня и надежных гарантий безопасности для Украины. Мирное соглашение требует твердых и конкретных обязательств трансатлантических партнеров по защите Украины от любой будущей агрессии. Лидеры приветствовали заявление Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности.

"Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с другими странами. Россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских заключенных", – добавили лидеры.

Они заверили, что продолжат вооружать Украину и усиливать оборону Европы, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия будет продолжать убивать, они будут усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику РФ.

"Мы твердо стоим на позиции неизменной поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", – резюмировали лидеры стран-партнеров.

Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров за поддержку, отметив, что все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира.

"Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы у России появилась воля реализовать гораздо больше, а именно мирную жизнь с соседями в течение десятилетий. Но все вместе работаем ради мира и безопасности. Прекращение убийств – это ключевой элемент прекращения войны", – написал глава государства.

"Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого!" – добавил Зеленский.

Реакция Европы на саммит в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор был "длительным". Участие в нем, кроме Зеленского и Трампа, приняли европейские лидеры.

Мнения последних о результатах этих переговоров разделились. Некоторые считают встречу "проблеском надежды", а некоторые, что "Трамп не получил ничего". Европейские союзники российского диктатора также проявили себя. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и его венгерском коллеге Викторе Орбане.

Европейские лидеры также сделали совместное заявление, в котором настаивают на том, что мир не может быть установлен путем изменения границ силой, а также ценой потери суверенитета Украины, ее возможности защищаться от внешней агрессии или определять свое будущее самостоятельно, а не по указанию из Москвы.

Европа продолжает безусловно поддерживать Украину на пути к миру и считает необходимым усиливать санкции против агрессора, чтобы заставить его завершить войну.

Позиция Зеленского и Путина

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на том, чтобы Украина вышла из Донецкой и Луганской областей в обмен на расплывчатые обещания. Президент США Дональд Трамп передал это российское требование украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам; республиканец, судя по всему, совсем не против такого сценария.

Зеленский же не примет ни одного условия российского диктатора, которое нарушает территориальную целостность Украины. В частности, во время разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами он отказался отдать Донбасс РФ.

Глава государства отметил, что Украина нуждается в реальном устойчивом мире, а не временной паузе между российскими вторжениями, поэтому важно, чтобы любое мирное соглашение предусматривало надежные гарантии безопасности для нашего государства. Предпосылкой для завершения войны должно стать безусловное прекращение огня.

Также должно состояться освобождение всех военнопленных, гражданских заложников и возвращение похищенных Россией украинских детей. Пока же Москва продолжает агрессию и оккупацию, следует сохранять и усиливать давление на РФ.

