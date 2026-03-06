В части Украины будут отключать свет до конца дня: опубликованы графики на 6 марта

В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, последствия российских атак на объекты критической инфраструктуры. Поэтому 6 марта в ряде регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии – ограничения ввели с 8 утра и до конца суток.

Об этом сообщили в ДТЭК и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией в энергосети и оперативно сообщает об изменениях графиков отключений.

Киев

ДТЭК ввел в столице индивидуальные графики включений электроэнергии, так что предыдущие графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Очередь 1.1: 08:00-11:00 (3 часа);

08:00-11:00 (3 часа); Очередь 1.2: свет весь день;

свет весь день; Очередь 2.1: 18:00-20:00 (2 часа);

18:00-20:00 (2 часа); Очередь 2.2: 18:00-20:00 (2 часа);

18:00-20:00 (2 часа); Очередь 3.1: 14:30-16:30 (2 часа);

14:30-16:30 (2 часа); Очередь 3.2: 11:00-14:30 (3 ч 30 мин);

11:00-14:30 (3 ч 30 мин); Очередь 4.1: свет весь день;

свет весь день; Очередь 4.2: свет весь день;

свет весь день; Очередь 5.1: свет весь день;

свет весь день; Очередь 5.2: свет весь день;

свет весь день; Очередь 6.1: 16:00-18:00 (2 часа);

16:00-18:00 (2 часа); Очередь6.2: 16:30-18:00 (1 час 30 мин).

Днепропетровская область

Очередь 1.1: 20:00-22:00 (2 часа);

20:00-22:00 (2 часа); Очередь 1.2: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин); Очередь 2.1 : 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);

: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин); Очередь 2.2 : 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);

: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин); Очередь 3.1: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин);

09:30-13:00 (3 ч 30 мин); Очередь 3.2: 09:30-11:00 (1 час 30 мин);

09:30-11:00 (1 час 30 мин); Очередь 4.1: 22:00-24:00 (2 часа);

22:00-24:00 (2 часа); Очередь 4.2: 09:30-11:00 (1 час 30 мин);

09:30-11:00 (1 час 30 мин); Очередь 5.1: свет весь день;

свет весь день; Очередь 5.2: 14:00-16:30 (2 ч 30 мин);

14:00-16:30 (2 ч 30 мин); Очередь 6.1: 14:00-16:30 (2 ч 30 мин);

14:00-16:30 (2 ч 30 мин); Очередь 6.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин).

Запорожская область

Очередь 1.1: 15:00-20:00 (5 часов);

15:00-20:00 (5 часов); Очередь 1.2: 15:00-20:00 (5 часов);

15:00-20:00 (5 часов); Очередь 2.1: 10:30-15:30 (5 ч);

10:30-15:30 (5 ч); Очередь 2.2: 13:30-15:30 (2 ч);

13:30-15:30 (2 ч); Очередь 3.1: 00:00-00:30 (30 мин); 07:30-11:00 (3 ч 30 мин);

00:00-00:30 (30 мин); 07:30-11:00 (3 ч 30 мин); Очередь 3.2: 07:30-11:00 (3 ч 30 мин);

07:30-11:00 (3 ч 30 мин); Очередь 4.1: 13:30-15:30 (2 часа);

13:30-15:30 (2 часа); Очередь 5.1: 15:00-20:00 (5 ч);

15:00-20:00 (5 ч); Очередь 5.2: 07:30-11:00 (3 ч 30 мин);

07:30-11:00 (3 ч 30 мин); Очередь 6.2: 19:30-24:00 (4 ч 30 мин).

Одесская область

Жителей региона предупредили, что с 9 до 19 часов будет временно обесточена часть Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы из-за аварийного ремонта оборудования, но в случае объявления воздушной тревоги сроки работ могут быть продлены. При этом объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией.

Полтавская область

Очередь 1.1: 08:00-10:00 (2 часа); 14:00-16:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час);

08:00-10:00 (2 часа); 14:00-16:00 (2 часа); 19:00-20:00 (1 час); Очередь 1.2: 08:00-11:00 (3 часа); 14:00-17:00 (3 часа);

08:00-11:00 (3 часа); 14:00-17:00 (3 часа); Очередь 2.1: 09:00-11:00 (2 ч); 15:00-17:00 (2 ч);

09:00-11:00 (2 ч); 15:00-17:00 (2 ч); Очередь 2.2: 09:00-12:00 (3 ч); 15:00-18:00 (3 ч);

09:00-12:00 (3 ч); 15:00-18:00 (3 ч); Очередь 3.1: 10:00-13:00 (3 часа); 16:00-19:00 (3 часа);

10:00-13:00 (3 часа); 16:00-19:00 (3 часа); Очередь 3.2: 11:00-14:00 (3 ч); 17:00-20:00 (3 ч);

11:00-14:00 (3 ч); 17:00-20:00 (3 ч); Очередь 4.1: 11:00-14:00 (3 ч); 17:00-20:00 (3 ч);

11:00-14:00 (3 ч); 17:00-20:00 (3 ч); Очередь 4.2: 12:00-15:00 (3 часа); 18:00-21:00 (3 часа);

12:00-15:00 (3 часа); 18:00-21:00 (3 часа); Очередь 5.1: 12:00-15:00 (3 ч); 18:00-21:00 (3 ч);

12:00-15:00 (3 ч); 18:00-21:00 (3 ч); Очередь 5.2: 12:00-15:00 (3 ч); 18:00-21:00 (3 ч);

12:00-15:00 (3 ч); 18:00-21:00 (3 ч); Очередь 6.1: 08:00-09:00 (1 год); 13:00-15:00 (2 год); 19:00-21:00 (2 год);

08:00-09:00 (1 год); 13:00-15:00 (2 год); 19:00-21:00 (2 год); Очередь6.2: 08:00-09:00 (1 год); 14:00-15:00 (1 год); 19:00-21:00 (2 часа).

Сумская область

Очередь 1.1: 22:00-00:00 (2 часа);

22:00-00:00 (2 часа); Очередь 1.2: 20:00-00:00 (4 часа);

20:00-00:00 (4 часа); Очередь 2.1: 18:00-22:00 (4 часа);

18:00-22:00 (4 часа); Очередь 2.2: 16:00-20:00 (4 часа);

16:00-20:00 (4 часа); Очередь 3.1: 14:00-18:00 (4 часа);

14:00-18:00 (4 часа); Очередь 3.2: 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);

12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); Очередь 4.1: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч);

10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч); Очередь 4.2: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч);

08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч); Очередь 5.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч);

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч); Очередь 5.2: 10:00-12:00 (2 часа);

10:00-12:00 (2 часа); Очередь 6.1: 08:00-10:00 (2 часа);

08:00-10:00 (2 часа); Очередь6.2: не выключается.

Харьковская область

Очередь 1.1: 10:00-13:30 (3 часа 30 мин);

10:00-13:30 (3 часа 30 мин); Очередь 1.2: не выключается;

не выключается; Очередь 2.1: 10:00-13:30 (3 ч 30 мин); 20:30-24:00 (3 ч 30 мин);

10:00-13:30 (3 ч 30 мин); 20:30-24:00 (3 ч 30 мин); Очередь 2.2: 10:00-13:30 (3 ч 30 мин); 20:30-24:00 (3 ч 30 мин);

10:00-13:30 (3 ч 30 мин); 20:30-24:00 (3 ч 30 мин); Очередь 3.1: 13:30-17:00 (3 ч 30 мин);

13:30-17:00 (3 ч 30 мин); Очередь 3.2: не выключается;

не выключается; Очередь 4.1: 13:30-17:00 (3 ч 30 мин);

13:30-17:00 (3 ч 30 мин); Очередь 4.2: 13:30-17:00 (3 ч 30 мин);

13:30-17:00 (3 ч 30 мин); Очередь 5.1: 08:00-10:00 (2 часа); 17:00-20:00 (3 часа);

08:00-10:00 (2 часа); 17:00-20:00 (3 часа); Очередь 5.2: 08:00-10:00 (2 часа);

08:00-10:00 (2 часа); Очередь 6.1: 17:00-20:00 (3 ч);

17:00-20:00 (3 ч); Очередь6.2: 08:00-10:00 (2 ч); 17:00-20:00 (3 ч);

Зато в ряде регионов, в частности в Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях отключений не запланировано.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Словакии разорвало соглашение об экстренных поставках электроэнергии в Украину. Такой стала реакция Кабмина Роберта Фицо на остановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" по украинской территории после обстрела.

