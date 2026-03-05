Банки откроют доступ к счетам украинцев: что изменится и стоит ли переживать за безопасность данных

Украинские банки постепенно переходят к модели открытого банкинга (Open Banking). Это система, которая позволяет клиенту по собственному согласию предоставлять доступ к своим финансовым данным другим банкам или финтех-сервисам. На практике это значит, что украинцы смогут управлять счетами в разных банках через одно приложение или сервис.

Важно также понимать, что речь идет не о передаче паролей или логинов – обмен информацией происходит через защищенные каналы, а сам пользователь может в любой момент отозвать разрешение. Об этом рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.

По его словам, внедрение открытого банкинга является частью перехода Украины на европейские финансовые правила. В целом речь идет прежде всего об интеграции с платежными стандартами ЕС, в частности директивой PSD2, а также о будущем присоединении к системе SEPA – единой зоны платежей в евро.

Что изменится для клиентов банков

Open Banking означает, что украинцы смогут пользоваться единым финансовым сервисом для разных банков. Например, если клиент имеет счета в двух или трех банках, он может позволить одному приложению показывать баланс и операции со всех счетов одновременно.

Кроме того, появятся и принципиально новые инструменты. Среди них:

сравнение кредитов и депозитов разных банков в одном сервисе;

разных банков в одном сервисе; автоматический анализ расходов по нескольким картам разных банков;

быстрая подача заявок на финансовые продукты без перехода между сайтами разных банков;

на финансовые продукты без перехода между сайтами разных банков; переводы без карточных посредников, что может уменьшить комиссии и ускорить платежи, а также обеспечить постепенное появление в Украине европейских платежных сервисов.

Предполагается, что в результате изменений финансовый рынок для клиентов постепенно превратится в цифровой маркетплейс. Таким образом банки будут еще активне конкурировать за клиентов, предлагая более выгодные условия.

"Open Banking открывает новые возможности как для клиентов, так и для банков. Клиент получает современные сервисы – от быстрого сравнения кредитных условий различных финучреждений до автоматизированного планирования бюджета, а банк получает дополнительные инструменты для анализа рисков и улучшения продуктов", – отметил Мамедов.

Стоит ли волноваться за банковские данные

Ключевой принцип открытого банкинга – контроль данных остается у клиента. Доступ к финансовой информации предоставляется только после прямого согласия пользователя.

В системе не передаются:

логины к интернет-банкингу;

пароли;

данные для входа в мобильное приложение.

Вместо этого используется специальный защищенный доступ через банковские API. Пользователь может в любой момент отменить разрешение на обмен данными, после чего сторонний сервис потеряет доступ к информации.

Другие изменения в банковской системе

Open Banking является только одним из трех ключевых направлений трансформации банковской системы. Также ожидается с переход к стандартам ESG (экологических, социальных и управленческих критериев) и интеграция в европейское платежное пространство.

По словам Мамедова, эти шаги должны повысить конкуренцию на финансовом рынке, улучшить качество сервисов и приблизить украинскую банковскую систему к стандартам Европейского Союза. В результате клиенты получат больше цифровых сервисов, более прозрачные условия финансовых продуктов и более быстрые платежи, а банки – доступ к международному капиталу и европейским финансовым инструментам.

Например, стандарты ESG позволяют банкам точнее оценивать риски кредитов и инвестиций. Это повышает шансы на привлечение финансирования от таких институтов, как ЕБРР, IFC или другие международные банки развития, а также открывает доступ к "зеленым" кредитным и инвестиционным программам.

Как сообщал OBOZ.UA, после двух неудач "Укрпочта" продолжает работать над получением банковской лицензии для запуска "Укрпочта Банка". Также рассматривается альтернатива – компания не оставляет надежды получить контроль над уже существующим финучреждением.

