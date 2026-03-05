Банки откроют доступ к счетам украинцев: что изменится и стоит ли переживать за безопасность данных
Украинские банки постепенно переходят к модели открытого банкинга (Open Banking). Это система, которая позволяет клиенту по собственному согласию предоставлять доступ к своим финансовым данным другим банкам или финтех-сервисам. На практике это значит, что украинцы смогут управлять счетами в разных банках через одно приложение или сервис.
Важно также понимать, что речь идет не о передаче паролей или логинов – обмен информацией происходит через защищенные каналы, а сам пользователь может в любой момент отозвать разрешение. Об этом рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.
По его словам, внедрение открытого банкинга является частью перехода Украины на европейские финансовые правила. В целом речь идет прежде всего об интеграции с платежными стандартами ЕС, в частности директивой PSD2, а также о будущем присоединении к системе SEPA – единой зоны платежей в евро.
Что изменится для клиентов банков
Open Banking означает, что украинцы смогут пользоваться единым финансовым сервисом для разных банков. Например, если клиент имеет счета в двух или трех банках, он может позволить одному приложению показывать баланс и операции со всех счетов одновременно.
Кроме того, появятся и принципиально новые инструменты. Среди них:
- сравнение кредитов и депозитов разных банков в одном сервисе;
- автоматический анализ расходов по нескольким картам разных банков;
- быстрая подача заявок на финансовые продукты без перехода между сайтами разных банков;
- переводы без карточных посредников, что может уменьшить комиссии и ускорить платежи, а также обеспечить постепенное появление в Украине европейских платежных сервисов.
Предполагается, что в результате изменений финансовый рынок для клиентов постепенно превратится в цифровой маркетплейс. Таким образом банки будут еще активне конкурировать за клиентов, предлагая более выгодные условия.
"Open Banking открывает новые возможности как для клиентов, так и для банков. Клиент получает современные сервисы – от быстрого сравнения кредитных условий различных финучреждений до автоматизированного планирования бюджета, а банк получает дополнительные инструменты для анализа рисков и улучшения продуктов", – отметил Мамедов.
Стоит ли волноваться за банковские данные
Ключевой принцип открытого банкинга – контроль данных остается у клиента. Доступ к финансовой информации предоставляется только после прямого согласия пользователя.
В системе не передаются:
- логины к интернет-банкингу;
- пароли;
- данные для входа в мобильное приложение.
Вместо этого используется специальный защищенный доступ через банковские API. Пользователь может в любой момент отменить разрешение на обмен данными, после чего сторонний сервис потеряет доступ к информации.
Другие изменения в банковской системе
Open Banking является только одним из трех ключевых направлений трансформации банковской системы. Также ожидается с переход к стандартам ESG (экологических, социальных и управленческих критериев) и интеграция в европейское платежное пространство.
По словам Мамедова, эти шаги должны повысить конкуренцию на финансовом рынке, улучшить качество сервисов и приблизить украинскую банковскую систему к стандартам Европейского Союза. В результате клиенты получат больше цифровых сервисов, более прозрачные условия финансовых продуктов и более быстрые платежи, а банки – доступ к международному капиталу и европейским финансовым инструментам.
Например, стандарты ESG позволяют банкам точнее оценивать риски кредитов и инвестиций. Это повышает шансы на привлечение финансирования от таких институтов, как ЕБРР, IFC или другие международные банки развития, а также открывает доступ к "зеленым" кредитным и инвестиционным программам.
