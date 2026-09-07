Виткофф заявил, что американцы услышали в Москве "новые идеи": что за этим стоит и есть ли шансы на мир

Американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер после встречи с диктатором Владимиром Путиным в Москве провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По итогам встречи украинский президент заявил о готовности двигаться к переговорам в формате "Украина – США – Россия".

Видео дня

Однако Москва пока не подтвердила своё участие в таком формате. США возобновляют мирные усилия в Украине, но бывшие послы не видят прорыва, сообщает "Радио Свобода Европа".

Что означают "новые идеи" России

После переговоров с российским президентом Стив Виткофф заявил, что американская сторона услышала в Москве "новые идеи". В то же время содержание этих предложений Вашингтон пока не раскрывает.

"Ни Виткофф, ни Кушнер публично не объяснили, в чём заключаются эти идеи", — отмечает издание. Из-за этого остаётся неясным, речь идёт о реальном изменении позиции Кремля или о новой форме уже известных российских требований.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что ключ к возможному прогрессу находится именно в Москве.

"Настоящая проблема в дипломатии — не Киев. Настоящая проблема в дипломатии — не Вашингтон. Настоящая проблема — Москва", — сказал Тейлор.

Пока что он не слышал от Кремля сигналов, которые свидетельствовали бы об отказе Владимира Путина от максималистских требований.

Чего ожидают от Москвы

По мнению Тейлора, серьёзным сигналом о готовности России к компромиссу стало бы конкретное ослабление военных действий. Речь идет, в частности, о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта, прекращении дальних ударов, атак на энергетическую инфраструктуру и договоренностях по судоходству.

"Без таких шагов слово "новые" может лишь описывать предложения, которые фактически переформулируют уже существующие российские требования", — следует из оценки бывшего посла.

Другой бывший посол США в Украине Джон Хербст также призвал не отождествлять активизацию дипломатии с реальным прорывом.

"Вопрос в том: есть ли здесь что-то серьёзное? И ответ — мы не знаем", — сказал Гербст.

Он отметил, что нынешняя американская дипломатическая активность является одной из самых масштабных за последние месяцы, однако её результат будет зависеть от того, появятся ли конкретные договорённости.

Территории остаются главным препятствием

Одним из центральных вопросов потенциального мирного соглашения остается территориальный. Россия требует уступок от Украины, тогда как Киев не соглашается признавать оккупированные территории российскими.

Тейлор предположил, что теоретически территориальный вопрос можно было бы отложить: фактический контроль России над оккупированными районами сохранился бы, но Украина и её партнёры не признавали бы его юридически.

При таком сценарии конфликт вокруг территорий не был бы окончательно решен, а фактически заморожен. В то же время, по оценке Тейлора, нет признаков того, что Путин уже готов согласиться на такой подход.

Джон Гербст считает, что цели Кремля могут выходить за рамки захвата территорий. Россия стремится получить значительное влияние на территорию и политический курс Украины, что противоречит долгосрочному сохранению украинского суверенитета.

Возможно ли прекращение огня

Бывшие американские дипломаты также разделяют мнение, что даже потенциальное прекращение боевых действий не будет означать автоматического завершения войны.

Тейлор назвал комплексное прекращение огня на суше, в воздухе и на море первым шагом к более долгосрочному урегулированию. Гербст добавил к этому гарантии безопасности и восстановление Украины, которое должно обеспечить её способность защищаться в будущем.

Именно гарантии безопасности могут стать одним из самых сложных пунктов переговоров. Киев стремится получить такие механизмы, которые сделают невозможным повторное вторжение России после заключения соглашений.

Тейлор предположил, что гарантии могли бы предусматривать присутствие европейских войск в Украине в рамках "коалиции желающих", а также американскую поддержку в виде авиационных возможностей, разведки и других ресурсов.

Европа присоединяется к переговорному процессу

К части переговоров Зеленского с американскими представителями присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

По словам Виткоффа, их присутствие свидетельствует о том, что "сотрудничество имеет решающее значение" для достижения договоренностей.

Однако пока европейские страны участвуют преимущественно в консультациях, а не выступают в качестве отдельной стороны переговоров. Их роль может возрасти, если будущее соглашение будет предусматривать европейские гарантии безопасности для Украины.

В то же время дипломатические контакты происходят на фоне продолжающихся боевых действий. Именно поэтому поведение России в ближайшие дни может стать практическим тестом на то, действительно ли Москва готова к деэскалации.

Следующий шаг — согласие Путина

Украина уже дала сигнал о готовности к новому раунду переговоров. Зеленский заявил, что Киев хочет сделать всё возможное для проведения встречи с участием Украины, США и России.

Однако главный вопрос остается открытым – согласится ли на это Владимир Путин.

Именно такое согласие станет одним из первых реальных показателей прогресса. "То, что нам нужно услышать, — это „да", — сказал он, имея в виду четкий сигнал от Путина или Кремля о готовности к встрече.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, посетили Украину. Они, в частности, провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!