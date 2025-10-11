'Виновата только Россия': Каллас жестко ответила Меркель насчет начала войны в Украине

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что единственный виновник вторжения в Украину – это сама страна-агрессор Россия. Так она ответила на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая обвинила в российско-украинской войне Польшу и страны Балтии.

Об этом Каллас сказала ERR. Критика Меркель касалась и ее, так как она в тот период была премьер-министром Эстонии.

Политик подчеркнула, что единственный, кто виноват в российском вторжении в Украину, это Россия. Она решила напасть на другое суверенное государство и все ее так называемые причины не являются оправданием. Международное право не дает права применять силу против другого государства, так что обвинять можно только Россию, отметила Каллас.

"И если посмотреть в историю, то сколько же стран подвергались нападениям со стороны России безо всякой причины, без какой-либо угрозы их собственной безопасности, просто для увеличения своей империи. Мы, без сомнения, на правильной стороне истории", – заявила она.

Каллас добавила, что она не читала интервью Меркель и не знает, как та обосновывала свои слова. Она считает, что экс-канцлер делала свою работу и хотела сделать все лучше как для мира, так и для Германии.

"К сожалению, приходится принимать решения в конкретный момент, в определенном контексте и с тем багажом, с которым ты приходишь. И то, кто был прав, а кто нет, мы увидим лишь в ретроспективе. Она все же стремилась поступить наилучшим образом и вложила в это много энергии", – сказала политик.

Что сказала Меркель

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель внезапно выступила с рядом очень странных заявлений. Она фактически обвинила в российско-украинской войне Польшу и страны Балтии.

Обвинения Меркель "обосновала" тем, что эти страны якобы блокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным, что, мол, и подтолкнуло его к нападению на Киев.

Она также умудрилась отыскать связь между началом полномасштабной агрессии РФ против Украины и пандемией коронавируса. Она, по мнению немки, изменила мировую политику и лишила европейских лидеров возможности убедить в необходимости сохранить мир на континенте главу Кремля, который напал на Украину в 2014-м и уже несколько лет как готовился к "походу на Киев". Меркель считает, что если бы лидеры ЕС лично встречались с Путиным, "компромиссы" были бы найдены.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Варшава и страны Балтии якобы не поддержали попытки ЕС вести диалог с Путиным в 2021 году. Польский дипломат напомнил, что именно правительство Меркель тогда игнорировало протесты восточноевропейских стран против проекта Nord Stream.

