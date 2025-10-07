'Госпожа канцлер забыла': Сикорский отреагировал на заявление Меркель о роли Польши в начале агрессии РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Варшава и страны Балтии якобы не поддержали попытки ЕС вести диалог с Путиным в 2021 году. Польский дипломат напомнил, что именно правительство Меркель тогда игнорировало протесты восточноевропейских стран против проекта Nord Stream.

Как передает телеканал PolsatNews, во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен Сикорский назвал заявления Меркель "такой же правдой, как и ее слова о том, что никто не протестовал против Nord Stream". По его словам, бывшая канцлер, вероятно, забыла, как ее собственное правительство реагировало на польские предостережения.

Меркель объяснила свои слова

Интервью Ангелы Меркель вызвало волну дискуссий в Германии и за ее пределами. Издание Bild назвало его "взрывным" и даже предположило, что экс-канцлер "возложила часть вины за войну Путина" на Польшу и страны Балтии. В самом интервью, которое появилось на YouTube, Меркель заявила, что летом 2021 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном предлагала организовать прямой диалог ЕС с Путиным.

По ее словам, Польша и Балтийские государства выступили против, опасаясь, что в ЕС нет единой позиции по России. "Мы должны были бы тогда как раз над такой общей политикой работать", – сказала она. Меркель также вспомнила, что уже тогда чувствовала, как Минские договоренности фактически перестают действовать.

Реакции из Варшавы и Берлина

В МИД Польши подчеркнули, что позиция Варшавы всегда заключалась в необходимости жесткой линии в отношении Кремля, а любые попытки договариваться "за спиной" восточноевропейских партнеров только поощряли российскую агрессию. Тем временем в Берлине пытаются сгладить ситуацию. Пресс-секретарь офиса Меркель заявила, что ее слова "говорят сами за себя" и не содержат ничего нового по сравнению с предыдущими выступлениями.

Она напомнила, что еще в 2022 году Меркель говорила о своем разочаровании тем, что ЕС не смог согласовать общую позицию перед нападением России. Тогда же она признала, что, вероятно, если бы оставалась на посту несколько лет дольше, смогла бы продвинуть идею прямых переговоров с Путиным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Меркель умудрилась отыскать связь между началом полномасштабной агрессии РФ против Украины и пандемией коронавируса. Она, по мнению немки, изменила мировую политику и лишила европейских лидеров возможности убедить в необходимости сохранить мир на континенте властителя Кремля, который напал на Украину в 2014-м и уже несколько лет как готовился к "походу на Киев".

